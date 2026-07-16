A seguito del crollo parziale del Tribunale di Bolzano, avvenuto il 16 luglio 2026, la Libera università di Bolzano (Unibz) ha offerto la propria disponibilità a garantire la continuità delle attività giudiziarie. Il presidente dell'ateneo, Federico Giudiceandrea, ha dichiarato che l'Unibz può mettere a disposizione aule, uffici e sistemi di sicurezza per gli accessi. Ha inoltre specificato che, fino a settembre e alla ripresa delle lezioni, l'ospitalità non creerà problemi, aggiungendo: “Fino a settembre, quando riprenderanno le lezioni, non ci sono problemi, poi casomai ci stringeremo”.

L'offerta di Unibz giunge a poche ore dal cedimento che ha coinvolto circa un quarto dell'edificio del Tribunale, interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il crollo ha reso la parte centrale del palazzo di giustizia completamente inagibile. Il procuratore Axel Bisignano ha riferito che sono in corso verifiche per escludere ulteriori rischi e per valutare la ridistribuzione delle attività giudiziarie. La presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, ha commentato: “Ci possiamo ritenere tutti miracolati per il momento in cui è accaduto il crollo”.

L'offerta di Unibz per il Tribunale

Federico Giudiceandrea, presidente della Libera università di Bolzano, ha ribadito la capacità dell'ateneo di fornire un supporto logistico concreto, grazie a spazi e infrastrutture adeguate.

Ha enfatizzato il forte senso di appartenenza dell'Unibz alla comunità locale: “Disponiamo di tutte le premesse per dare una mano e come Libera università di Bolzano ci sentiamo parte della comunità. Siamo qui anche per questo”.

Crollo del Tribunale: indagini e misure

Il cedimento, avvenuto la mattina del 16 luglio 2026, ha interessato una porzione significativa del palazzo del Tribunale, un edificio risalente al Ventennio, proprio mentre erano in corso interventi di ristrutturazione. Una persona ha riportato lievi ferite, e il resto del personale è stato prontamente evacuato. Le autorità hanno chiuso l'accesso al parcheggio sotterraneo di piazza Tribunale e allestito un massiccio dispositivo di sicurezza.

La Procura di Bolzano ha avviato un'indagine ipotizzando il reato di crollo colposo di costruzione. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha precisato che l'edificio, di proprietà della Provincia di Bolzano dal 2018, era già oggetto di un piano di risanamento pluriennale. Sono in corso valutazioni per individuare rapidamente spazi alternativi dove trasferire temporaneamente le attività giudiziarie.