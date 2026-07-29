Il Tribunale di Torino ha emesso una nuova ordinanza che ridefinisce i compiti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione del Casinò di Saint-Vincent. Questa decisione si inserisce nella procedura di amministrazione giudiziaria avviata per la casa da gioco valdostana, chiarendo i limiti operativi e le responsabilità degli incaricati.

Le direttive del Tribunale di Torino sulla gestione

L'ordinanza stabilisce che gli amministratori giudiziari devono limitarsi alle attività di ordinaria amministrazione. Qualsiasi operazione di straordinaria amministrazione richiede specifica autorizzazione dal giudice delegato.

Il Tribunale di Torino precisa: "gli amministratori giudiziari non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice delegato". Questa puntualizzazione risponde a richieste di chiarimento sulle modalità di conduzione della casa da gioco, attualmente sotto controllo giudiziario.

Ruolo degli amministratori e contesto del Casinò

Il Casinò di Saint-Vincent, una delle principali case da gioco italiane, è sotto provvedimenti giudiziari che ne hanno affidato la gestione ad amministratori nominati dal Tribunale. Il loro compito è garantire la continuità operativa, il rispetto delle normative e la tutela degli interessi pubblici e privati. L'ordinanza del Tribunale di Torino fornisce indicazioni operative precise per una gestione efficace e trasparente in regime di amministrazione giudiziaria.

La struttura è gestita dalla Casino de la Vallée S.p.A., società partecipata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'obiettivo della società è la gestione e lo sviluppo delle attività di gioco e intrattenimento, nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi degli organi di controllo.