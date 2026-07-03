Un'ampia operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Foggia, ha portato allo smantellamento di un'associazione per delinquere specializzata in truffe e riciclaggio. L'indagine, denominata “fake check”, ha visto l'esecuzione di 18 arresti e ha rivelato un'organizzazione criminale attiva su tutto il territorio nazionale, con basi operative strategiche nel Foggiano e nel Napoletano.

Il gruppo criminale, come ricostruito dagli investigatori, orchestrava frodi complesse ai danni di numerosi cittadini e di una decina di compagnie assicurative.

Il meccanismo prevedeva l'utilizzo di documenti di identità falsificati e assegni bancari contraffatti. Le vittime venivano ingannate da sedicenti operatori di istituti di credito, i quali le convincevano a emettere assegni con la falsa promessa di salvaguardare i propri risparmi, richiedendo poi l'invio di documentazione fotografica tramite WhatsApp. Gli assegni così ottenuti venivano successivamente versati su conti correnti aperti ad hoc e incassati attraverso prelievi rapidi presso sportelli ATM o bancari.

Le Misure Cautelari e l'Estensione dell'Indagine

L'operazione ha visto l'esecuzione di venti misure cautelari. Nello specifico, nove persone sono state condotte in carcere, altre nove poste agli arresti domiciliari e due sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'inchiesta si estende ulteriormente con l'indagine su altri ventinove presunti complici. Tra i soggetti raggiunti dai provvedimenti figurano anche un praticante avvocato e un dipendente di una delle compagnie assicurative truffate, i quali avrebbero fornito informazioni riservate acquisite dalle banche dati aziendali, facilitando così le attività illecite dell'organizzazione.

Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare una vasta gamma di materiali utili alle indagini: telefoni cellulari, computer, hard disk, documenti di identità, denaro contante e altra documentazione pertinente. In particolare, su un supporto informatico sono stati rinvenuti software grafici specificamente impiegati per la falsificazione di titoli di pagamento e la creazione di documenti di identità falsi, oltre alle matrici originali utilizzate per la clonazione degli assegni.

Il Danno Economico e la Risposta Istituzionale

Le indagini hanno accertato che l'associazione aveva pianificato truffe per un importo complessivo superiore a 750mila euro. Tuttavia, grazie alla pronta collaborazione degli istituti di credito e delle compagnie assicurative coinvolte, è stato possibile bloccare la monetizzazione di oltre 400mila euro, somme che sono state tempestivamente restituite alle vittime, limitando significativamente il danno economico.

Il procuratore di Foggia, Enrico Infante, ha sottolineato la determinazione delle istituzioni, affermando: “Non c'è soltanto una criminalità che dilaga in questo territorio, ma c'è una reazione ferma, forte e significativa delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.

Lo Stato c'è”.

Struttura Organizzativa e Supporto Tecnologico

L'attività investigativa, che ha coinvolto oltre 80 specialisti informatici della Polizia Postale provenienti da diverse regioni d'Italia, ha delineato una struttura organizzativa complessa. L'associazione era articolata in due unità operative distinte: una radicata nel Napoletano e l'altra nel Foggiano. Proprio in quest'ultima area sarebbe stato commesso il reato di riciclaggio, considerato il più grave tra quelli contestati. I dettagli completi dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Procura di Foggia.