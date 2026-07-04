Le autorità turche hanno bloccato l'attracco di una crociera interamente LGBTQ+ nel porto di Kuşadası, una decisione che ha generato indignazione e modificato l'itinerario di viaggio. La nave, la Scarlet Lady, operata da Virgin Voyages e organizzata da Atlantis Events, era attesa per una tappa programmata il 7 luglio come parte di una crociera di 10 notti partita da Atene.

La decisione è stata annunciata dal governo provinciale di Kuşadası tramite il suo profilo ufficiale su X, dichiarando che i passeggeri erano “conosciuti per un comportamento incompatibile con la struttura e i valori morali della nostra società”.

Questa motivazione ha sollevato forti critiche, anche da parte della celebre star di Broadway Patti LuPone, che avrebbe dovuto esibirsi a bordo e ha espresso la sua indignazione sui social media, sottolineando come l'impedimento fosse basato sull'identità dei passeggeri.

Le reazioni e il contesto della decisione

Rich Campbell, CEO di Atlantis Events, ha rivelato che la crociera era in programma da oltre un anno. La compagnia aveva già operato crociere simili in Turchia più di una dozzina di volte negli ultimi vent'anni, inclusa la stagione precedente, descrivendo sempre esperienze turistiche rispettose e positive. Campbell ha riferito di aver ricevuto le prime comunicazioni sulla possibile cancellazione circa una settimana prima dell'evento, e che la notifica ufficiale del rifiuto di attracco è giunta dalla compagnia portuale il sabato precedente la data prevista.

Nonostante vari tentativi di mediazione, anche con l'Ambasciata statunitense, la decisione è stata confermata come irrevocabile il giovedì.

L'itinerario della crociera è stato quindi modificato per includere una giornata intera ad Alessandria, in Egitto, e una sosta sull'isola greca di Creta. Campbell ha stimato che la Turchia potrebbe subire una perdita di almeno 1 milione di dollari in entrate turistiche a causa di questo blocco. Ha inoltre evidenziato che la selezione dei visitatori in base alla loro identità rischia di allontanare futuri turisti, creando un precedente negativo per il settore.

La situazione LGBTQ+ in Turchia e le ripercussioni

Nonostante i rapporti tesi con l'attuale governo turco, le relazioni tra coppie dello stesso sesso non sono formalmente illegali nel paese.

Tuttavia, manifestazioni pubbliche come il Pride di Istanbul sono state vietate per oltre dieci anni, e recenti arresti di manifestanti LGBTQ+ durante eventi non autorizzati testimoniano una crescente pressione.

Campbell ha chiarito di non ritenere che i turisti fossero personalmente minacciati e che la Turchia non sia generalmente ostile ai turisti gay. Tuttavia, ha avvertito che questa specifica decisione potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sull'immagine turistica del paese e sulla sua capacità di attrarre un pubblico internazionale diversificato. Il porto di Kuşadası, uno dei principali scali turistici turchi, è noto per la sua vicinanza a siti archeologici come Efeso e per l'accoglienza di numerose crociere internazionali. Le restrizioni all'accesso sono solitamente legate a questioni di sicurezza o logistiche, rendendo questa decisione particolarmente significativa nel contesto attuale.