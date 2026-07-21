Un turista straniero di diciotto anni ha vissuto momenti di estrema difficoltà e apprensione durante la sua vacanza in Gallura, rischiando seriamente la vita a causa di un principio di annegamento. L'allarme è scattato sulla rinomata spiaggia di Punta Corallina, un tratto di costa molto frequentato e apprezzato, situato nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, lungo la suggestiva costa nord-orientale della Sardegna. L'episodio ha immediatamente mobilitato i soccorsi, data la gravità della situazione e la necessità di un intervento tempestivo per salvare il giovane.

L'intervento d'urgenza e le condizioni del giovane

Il giovane è stato prontamente soccorso dai presenti e dal personale specializzato intervenuto sul posto. Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente gravi, rendendo indispensabile un intervento medico immediato e un trasporto d'urgenza verso una struttura ospedaliera adeguata. Per garantire la massima rapidità ed efficacia, è stato attivato l'elisoccorso Areus, che ha prelevato il diciottenne per trasferirlo in codice rosso presso l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Durante le delicate fasi del soccorso e del trasporto, si è resa necessaria l'intubazione del ragazzo, una misura vitale per stabilizzare le sue funzioni respiratorie e assicurare un trasferimento sicuro verso la struttura ospedaliera, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

La situazione resta monitorata con attenzione dai medici, che stanno fornendo tutte le cure necessarie.

Punta Corallina: la cornice dell'incidente

La spiaggia di Punta Corallina, che ha fatto da scenario a questo drammatico evento, è una delle perle della Gallura, ben nota e molto amata sia dai residenti che dai numerosi visitatori che ogni anno scelgono questa zona per le loro vacanze estive. Inserita nel pittoresco comune di Loiri Porto San Paolo, questa località balneare si distingue per la sua sabbia chiara e finissima e per le sue acque cristalline e limpide, che invitano alla balneazione e al relax. La sua posizione privilegiata sulla costa nord-orientale della Sardegna la rende una meta ambita e un punto di riferimento per il turismo balneare, attirando un flusso costante di persone in cerca di bellezza naturale e momenti di svago. L'incidente ha gettato un'ombra su una giornata che doveva essere di spensieratezza, ricordando l'importanza della prudenza in mare.