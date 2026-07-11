Un drammatico evento ha sconvolto la tranquillità di Sanremo, nella provincia di Imperia, dove l'11 luglio 2026 è stata scoperta una donna di 66 anni priva di vita all'interno della sua abitazione. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro della città, ha assunto contorni ancora più inquietanti con l'arresto del figlio della vittima, un uomo di 36 anni. Quest'ultimo, nel corso delle prime fasi investigative, ha confessato di aver ucciso la madre, ammettendo che il gesto fatale si è verificato al culmine di una violenta lite familiare. Una tragedia che getta un'ombra profonda sui rapporti interpersonali e sulla sicurezza domestica.

Le indagini e la confessione del figlio

Le forze dell'ordine, intervenute prontamente sul luogo del delitto, hanno avviato meticolose indagini per ricostruire l'intera sequenza degli eventi. Secondo quanto finora accertato dagli investigatori, la discussione tra la madre, di 66 anni, e il figlio, di 36, sarebbe degenerata in un modo irreparabile, culminando nell'omicidio. Dopo aver compiuto l'atto, l'uomo avrebbe contattato i servizi di emergenza. Tuttavia, all'arrivo del personale sanitario e delle pattuglie, per la donna non c'era purtroppo più nulla da fare: il decesso era già sopraggiunto. Gli inquirenti hanno subito concentrato i loro sforzi, raccogliendo testimonianze e indizi che hanno rapidamente indirizzato le attenzioni verso il figlio convivente.

Messo di fronte alle evidenze e alle domande degli agenti, il 36enne ha infine ammesso le proprie responsabilità, fornendo una prima, seppur parziale, versione dei fatti. La vittima risiedeva stabilmente con il figlio nell'appartamento che è diventato il teatro di questa sconvolgente vicenda.

Il contesto dell'omicidio e il movente

L'abitazione, situata in una zona residenziale di Sanremo, è stata sottoposta a un'attenta analisi da parte della scientifica. Ogni dettaglio è stato esaminato per permettere una ricostruzione quanto più fedele possibile della dinamica precisa dell'omicidio. Il movente alla base del gesto, come emerso dalle prime dichiarazioni rilasciate dal reo confesso, sarebbe da ricondurre a profondi e reiterati dissidi familiari.

Questi conflitti, evidentemente irrisolti, avrebbero alimentato tensioni crescenti fino a sfociare nella tragedia. Il figlio, dopo essere stato formalmente fermato e sottoposto a interrogatorio, è stato trasferito presso il carcere locale, dove attende le successive decisioni dell'autorità giudiziaria. "Ho perso la testa durante la lite", questa la frase che l'uomo avrebbe pronunciato, cercando di spiegare il momento di furia incontrollabile che lo ha portato a compiere l'irreparabile. Tale dichiarazione è ora al vaglio degli inquirenti per comprendere appieno il contesto psicologico e emotivo dell'accaduto.

Le autorità competenti stanno proseguendo con determinazione gli accertamenti, con l'obiettivo di chiarire ogni singolo aspetto di questa drammatica vicenda e di raccogliere ulteriori elementi probatori.

L'intera comunità di Sanremo è rimasta profondamente turbata e scossa dall'accaduto, che ha destato una forte impressione e un senso di sgomento tra i residenti. L'omicidio di una madre per mano del figlio rappresenta un evento di violenza domestica di estrema gravità, che impone una riflessione sulle dinamiche familiari e sul supporto necessario in situazioni di conflitto.