L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione presentata dai legali di Mario Roggero, il gioielliere attualmente detenuto nel carcere di Bollate, a Milano. Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, eventi accaduti nel Cuneese nel 2021. La decisione del magistrato di sorveglianza ha evidenziato la mancanza delle condizioni di urgenza necessarie per accogliere la richiesta.

La Motivazione del Rigetto dell'Istanza

La magistrata di sorveglianza Elena Massucco ha formalizzato il rigetto, motivandolo con l'assenza di "circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede". L'istanza della difesa mirava a ottenere un "congelamento temporaneo" della detenzione, con una durata massima di sei mesi. Questo differimento era stato richiesto in attesa di eventuali sviluppi o novità relative alla domanda di grazia precedentemente avanzata per il gioielliere.

L'Iter Procedurale e la Competenza Giuridica

A seguito di questa decisione, gli atti del caso di Mario Roggero saranno ora trasmessi al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino, oltre che all’Ufficio di Sorveglianza di Milano.

La questione della competenza giuridica aveva già visto un passaggio di documentazione tra i tribunali di Milano e Torino. In precedenza, il tribunale di sorveglianza milanese aveva restituito gli atti ai colleghi piemontesi, riconoscendo la loro competenza sull'istanza presentata dagli avvocati di Roggero, Stefano Marcolini e Sergio Novani. Tale istanza era stata depositata quando il loro assistito era ancora libero in Piemonte, prima di costituirsi nel carcere di Bollate.

Il Quadro Normativo del Differimento della Pena

Il differimento della pena è uno strumento giuridico previsto dall’ordinamento penitenziario italiano. Esso consente la sospensione temporanea dell’esecuzione di una pena detentiva, ma solo in presenza di specifiche e comprovate condizioni di necessità e urgenza.

La decisione dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino è immediatamente esecutiva. Tuttavia, è previsto che qualsiasi eventuale provvedimento di differimento, qualora concesso, debba essere successivamente ratificato da un collegio di giudici, a garanzia di un ulteriore controllo.