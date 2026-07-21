La Uil Trasporti del Molise ha recentemente posto l'accento sull'urgente necessità di potenziare i collegamenti tra la regione e i principali aeroporti di Foggia e Roma. L'organizzazione sindacale ha evidenziato come il Molise si trovi in una posizione di svantaggio significativo dal punto di vista infrastrutturale, soprattutto per quanto concerne l'accessibilità agli scali aeroportuali più vicini. Questi ultimi sono considerati cruciali non solo per la mobilità dei cittadini, ma anche per le esigenze di trasporto e logistica delle imprese locali.

Appello per una maggiore connettività aeroportuale

L'attuale carenza di collegamenti efficaci, come sottolineato dalla Uil Trasporti, penalizza gravemente il territorio molisano. Questa situazione si traduce in un freno sia per lo sviluppo economico della regione sia per le opportunità di viaggio dei suoi residenti. Per superare queste criticità, il sindacato ha avanzato una richiesta chiara: l'istituzione di collegamenti diretti e più frequenti. L'attenzione è rivolta in particolare all'aeroporto di Foggia, recentemente riaperto al traffico commerciale, e agli importanti scali di Roma. La Uil Trasporti ha ribadito che "garantire un accesso rapido ed efficiente agli aeroporti è fondamentale per favorire la crescita del territorio e contrastare l'isolamento della regione", evidenziando l'urgenza di un intervento mirato.

L'isolamento infrastrutturale del Molise

Il Molise, situato nell'Italia centro-meridionale, si distingue per l'assenza di un proprio scalo aeroportuale. Questa peculiarità costringe la regione a dipendere interamente dagli aeroporti delle zone limitrofe per tutti i suoi collegamenti aerei. In questo scenario, gli aeroporti di Foggia e Roma assumono un ruolo di primaria importanza, fungendo da principali punti di accesso per i voli sia nazionali che internazionali destinati ai residenti molisani. La mancanza di collegamenti diretti e regolari con questi hub cruciali rende la mobilità estremamente complessa, con ripercussioni significative anche sulle prospettive di sviluppo turistico e commerciale dell'intera area.

In considerazione di queste problematiche, la Uil Trasporti ha reiterato con forza la richiesta di un intervento istituzionale deciso. L'obiettivo è quello di migliorare in modo sostanziale la rete dei trasporti regionali, promuovendo una maggiore e più efficace integrazione del Molise con le principali infrastrutture aeroportuali sia dell'Italia centrale che meridionale. Solo così, secondo il sindacato, si potrà garantire al Molise una piena partecipazione ai flussi di traffico e sviluppo del paese.