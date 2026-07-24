Il 24 luglio 2026, a Jesolo (Venezia), è stata inaugurata la 'Nemo Living – La foresteria che include', una nuova struttura per il personale sanitario e sociosanitario. Presente il presidente della Regione Alberto Stefani. Voluta dall’Ulss 4 Veneto orientale, la foresteria sorge nel parco dell’ospedale di via Levantina. L’Azienda ha investito 158.400 euro per recuperare due edifici storici, 'Casa Nalin' e 'Casa di Andrea'.

L’iniziativa mira a potenziare i servizi sanitari durante il picco turistico (oltre 23 milioni di presenze a Jesolo) e a incrementare l’attrattività dell’Ulss 4, offrendo alloggi temporanei a condizioni agevolate.

La foresteria, su due piani, dispone di 26 posti letto su un’area di oltre 5.500 mq, di cui 4.050 a verde. Al suo interno: camere, ampio soggiorno, cucina comune, sala lettura e lavanderia attrezzata.

Innovazioni e progetti per la sanità locale

Durante l’inaugurazione, il presidente Stefani ha visionato la nuova vasca per il parto in acqua, la prima nell’Ulss 4, presso l’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di San Donà di Piave. Il progetto, frutto di collaborazione tra Azienda Sanitaria e cittadinanza, ha visto la campagna di crowdfunding 'Gocce di Vita' (Avis San Donà di Piave Odv) raccogliere 32.300 euro da 119 sostenitori. L’Ulss 4 ha investito circa 85.400 euro per rafforzamento strutturale del solaio e adeguamento impianti.

La foresteria 'Nemo Living' si inserisce in un contesto di servizi dedicati al personale sanitario e sociosanitario dell’Ulss 4 Veneto orientale. L’Azienda offre convenzioni per strutture e servizi nel territorio (es. spiagge attrezzate, aree relax). L’Ulss 4 gestisce i servizi sanitari nel Veneto orientale, con attenzione a personale e cittadini, specie nei periodi di alta affluenza turistica.

L'impegno dell'Ulss 4 Veneto orientale per la salute

L’Azienda Ulss 4 Veneto orientale è l’ente pubblico responsabile dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari nella zona orientale del Veneto. La sua missione è garantire la tutela della salute dei cittadini tramite una rete integrata di strutture ospedaliere e territoriali, promuovendo accessibilità e qualità dell’assistenza. L’Ulss 4 gestisce ospedali, presidi sanitari, servizi di emergenza e prevenzione, con focus su inclusività e innovazione, come evidenziato dai recenti progetti a Jesolo e San Donà di Piave.