Il Tribunale di Milano ha condannato sette attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione a quattro mesi di reclusione e mille euro di multa per l'imbrattamento dell'Arco della Pace. La sentenza, emessa lo scorso maggio, riguarda l'azione del 15 novembre 2023, quando gli imputati gettarono vernice arancione contro i basamenti e alcune colonne del monumento milanese.

Il Tribunale ha motivato la condanna affermando che le azioni eclatanti degli attivisti, pur richiamando motivi sociali come il diritto all'ambiente o alla salute, non sono direttamente funzionali a tali affermazioni.

La condotta, infatti, minerebbe la libertà di salvaguardare e godere delle opere d’arte e del patrimonio culturale. L'argomentazione sottolinea la tutela dei beni culturali di fronte a tali proteste.

La giudice Mariapia Blanda ha comunque riconosciuto le attenuanti generiche, ritenendo i motivi alla base dell’agire illecito "senz’altro meritevoli". La pena detentiva è stata sospesa, con l'obbligo per gli attivisti di prestare attività non retribuita a favore della collettività per quattro mesi.

Risarcimento alla Soprintendenza

Oltre alle sanzioni penali, isette attivisti sono stati condannati a un risarcimento in solido di quasi 100.000 euro. La somma dovrà essere versata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, parte civile.

Questo importo coprirà i costi e i danni dell'imbrattamento, riaffermando la protezione del patrimonio culturale.

Assoluzioni per la Fabbrica del Vapore

La stessa giudice Mariapia Blanda ha assolto cinque altri attivisti, imputati per un episodio avvenuto nel novembre 2022. In quell'occasione, avevano versato sacchi di farina sull’auto dipinta da Andy Warhol, opera esposta alla Fabbrica del Vapore. L'assoluzione è stata motivata dalla particolare tenuità del fatto, principio che esclude la condanna per illeciti minimi.