La società binazionale Telt, responsabile della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, ha comunicato una prima stima dei danni subiti dal cantiere di Chiomonte a seguito dei gravi scontri avvenuti durante il Festival Alta Felicità, quantificandoli in circa 1 milione di euro. L’azienda ha precisato che sono ancora in corso le valutazioni sulle tempistiche necessarie per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi all'interno della galleria.

L'assalto ai cantieri e le violenze a Chiomonte

Nel pomeriggio del 25 luglio, in concomitanza con il Festival Alta Felicità, organizzato dal Movimento No Tav, diversi gruppi hanno sferrato un attacco coordinato ai cantieri della Torino-Lione. I siti coinvolti includevano Salbertrand, Chiomonte, Susa (frazione Traduerivi) e San Didero. La situazione più critica e gli episodi di maggiore violenza si sono concentrati proprio a Chiomonte, un nodo cruciale per la realizzazione del tunnel di base.

L’assalto ha avuto inizio intorno alle 16:30 e si è protratto per circa un’ora. Centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto e dotati di protezioni come caschi, maschere antigas e occhiali da sci, hanno preso parte agli scontri.

Durante l'azione, sono state date alle fiamme quattro camionette delle forze dell’ordine, inclusa una della guardia di finanza. Sono stati inoltre danneggiati container, fari e bagni chimici presenti nel cantiere. I manifestanti hanno anche razziato le scorte d’acqua destinate agli operai impegnati nei lavori del tunnel.

Bilancio degli scontri: feriti e danni materiali

Il bilancio degli scontri ha registrato circa sessanta feriti tra le forze dell’ordine e una cinquantina tra i manifestanti. Fortunatamente, nessuno dei feriti risulta in condizioni gravi. Gli eventi del 25 luglio hanno evidenziato la complessità delle operazioni di ripristino, con Telt che continua a valutare le tempistiche per il recupero degli spazi di lavoro e dei servizi interni alla galleria, essenziali per la prosecuzione dei lavori.

Telt: la società per la Torino-Lione

Telt, acronimo di Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società binazionale incaricata della progettazione e della realizzazione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Partecipata pariteticamente da Italia e Francia, Telt gestisce i cantieri, garantisce la sicurezza delle aree di lavoro e coordina le attività di costruzione del tunnel di base, che si estende per 57,5 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa.