Un'importante operazione condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Tutti i destinatari dei provvedimenti sono residenti nella provincia di Foggia, evidenziando un'azione interregionale per contrastare la criminalità. Le misure sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Potenza, a conclusione di un'articolata indagine che ha fatto luce su una serie di furti e tentativi di furto. Gli episodi criminosi hanno avuto come bersaglio numerosi sportelli bancomat distribuiti in diversi comuni del Potentino, causando allarme e danni significativi sul territorio.

L'operazione e i dettagli investigativi

L'intervento dei Carabinieri, agendo su delega della Procura della Repubblica di Potenza, ha permesso di smantellare un presunto gruppo criminale. Le indagini hanno rivelato il coinvolgimento degli indagati in molteplici assalti a sportelli bancomat. Questi eventi, che si sono verificati in diverse località della provincia di Potenza, hanno mostrato un modus operandi caratterizzato da una notevole pianificazione. Gli accusati sono ritenuti responsabili di aver partecipato attivamente a furti e tentativi di furto, impiegando strategie e tecniche che denotano una particolare organizzazione e professionalità nell'esecuzione dei colpi. L'obiettivo era chiaramente quello di forzare gli sportelli automatici per sottrarre il denaro in essi contenuto, causando disagi e perdite economiche agli istituti bancari e alla comunità.

La complessa attività investigativa ha permesso di delineare con precisione le dinamiche di questi attacchi. Sebbene le persone colpite dalle misure cautelari risiedano tutte nel Foggiano, le azioni criminose si sono concentrate esclusivamente nel territorio della provincia di Potenza. Questa dislocazione geografica delle basi operative e dei luoghi degli assalti ha richiesto un'indagine approfondita e un coordinamento efficace tra le forze dell'ordine. I Carabinieri hanno meticolosamente ricostruito ogni fase del modus operandi del gruppo, evidenziando come gli assalitori agissero in maniera coordinata e ben strutturata. La raccolta di prove e testimonianze, unita all'analisi dei dati, ha fornito gli elementi cruciali che hanno convinto l'autorità giudiziaria all'emissione delle undici misure cautelari, segnando un passo fondamentale nella lotta contro questa tipologia di reati predatori.