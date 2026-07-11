Un uomo di 47 anni è stato vittima di una violenta aggressione ad Ancona la sera del 10 luglio, durante un incontro concordato online. L'episodio si è verificato quando la vittima si è recata in un appartamento del capoluogo marchigiano, dopo aver preso accordi tramite una piattaforma digitale. Una volta giunto nell'abitazione, l'uomo è stato improvvisamente colpito con calci e pugni da un individuo che si trovava già all'interno dell'appartamento.

La fuga e l'intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è riuscita a fuggire dall'appartamento, scappando in strada seminudo per chiedere aiuto.

La scena ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi, ma ha riportato diverse contusioni e ferite a seguito dell'aggressione subita.

Indagini in corso e l'allerta sulla sicurezza online

La Polizia di Ancona ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare l'aggressore. Gli inquirenti stanno approfondendo i dettagli dell'appuntamento fissato online e analizzando i contatti avuti dalla vittima con la persona conosciuta tramite la piattaforma digitale.

Questo grave episodio si inserisce in un contesto urbano dove le forze dell'ordine mantengono una costante attenzione sulla sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda gli incontri organizzati attraverso internet.

Le autorità hanno reiterato l'invito ai cittadini a prestare la massima cautela nell'organizzare appuntamenti con persone conosciute online, raccomandando vivamente di scegliere sempre luoghi pubblici e affollati e di informare preventivamente una persona di fiducia circa i propri spostamenti e l'identità, se possibile, dell'interlocutore.