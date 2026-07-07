Una tragica fatalità ha colpito Signa, in provincia di Firenze: un pescatore di 53 anni è morto per annegamento. L'uomo, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, è stato ritrovato senza vita in un laghetto del parco dei Renai. L'episodio è avvenuto mentre pescava: avrebbe perso la canna e, nel tentativo di recuperarla, è caduto in acqua, non riemergendo. Un incidente fatale ha così trasformato un momento di svago in tragedia.

Soccorsi e ritrovamento del corpo

L'allarme ha innescato una complessa operazione di ricerca. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con sommozzatori specializzati e carabinieri di Signa.

Le operazioni sono proseguite per ore. Dopo un'intensa attività subacquea, il corpo dell'uomo è stato individuato e recuperato. Il medico del 118 ha constatato il decesso per annegamento, confermando la tragica fine del pescatore.

Il Parco dei Renai: caratteristiche e sicurezza

Il parco dei Renai, teatro della tragedia, è un'importante area ricreativa a Signa, estesa su circa 200 ettari. Offre un polmone verde e opportunità per attività all'aria aperta, con laghetti artificiali per pesca sportiva e balneazione controllata. Include aree verdi attrezzate, piste ciclabili e percorsi naturalistici. Gestito da UISP Firenze, è un punto di riferimento per residenti e visitatori grazie alla sua offerta diversificata.

Il parco ospita numerosi eventi. Nonostante la sua vocazione ricreativa e le norme specifiche di sicurezza, con personale e sorveglianza, la tragedia sottolinea l'importanza di attenzione e prudenza in prossimità degli specchi d'acqua. L'incidente ha gettato un'ombra su un luogo di serenità, ricordando la fragilità della vita.