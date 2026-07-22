Un uomo di 61 anni è stato vittima di un'aggressione nella notte del 22 luglio 2026, intorno alle quattro del mattino, nella frazione di San Giorgio a Bari. La vittima ha riportato gravi ferite da arma da taglio, localizzate sia alle braccia che al torace. Immediatamente dopo l'episodio, il personale del 118 è intervenuto sul posto per prestare i primi soccorsi. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni di salute, pur richiedendo cure mediche, non sono state giudicate in pericolo di vita.

L'episodio violento si è consumato specificamente nella zona di San Giorgio, un'area periferica della città di Bari.

La persona aggredita, la cui identità è al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere un senza fissa dimora. I fendenti, numerosi e mirati, hanno causato lesioni significative. Sul luogo dell'aggressione sono prontamente giunte le squadre della Polizia di Stato, con l'intervento congiunto delle sezioni Scientifica e Volanti della Questura di Bari. Gli agenti hanno avviato i primi, cruciali rilievi tecnici per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica. Le indagini sono ora in pieno svolgimento con l'obiettivo primario di identificare i responsabili e di chiarire il movente.

Le indagini della Polizia di Stato a Bari

Le indagini sull'aggressione sono affidate alla Questura di Bari, l'ufficio territoriale di pubblica sicurezza che coordina le attività di polizia nella città e nell'intera provincia.

La sua missione principale è la prevenzione e il contrasto dei reati, la gestione dell'ordine pubblico e la conduzione di indagini approfondite. Nel contesto di questo specifico caso, sono state mobilitate due sezioni fondamentali: la Scientifica, specializzata nell'esecuzione di rilievi tecnici dettagliati sulla scena del crimine, e le Volanti, che garantiscono un intervento rapido in situazioni di emergenza. La sinergia tra queste unità è essenziale per raccogliere prove, analizzare indizi e assicurare alla giustizia i responsabili dell'accaduto. L'attenzione è massima per fare luce su quanto avvenuto e garantire la sicurezza nella comunità.