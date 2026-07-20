Un uomo di cinquant'anni, residente a Venaria Reale, in provincia di Torino, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. La grave accusa è scaturita dalla sua decisione di partire per un periodo di vacanza, lasciando i suoi due cani completamente soli e senza alcuna assistenza all'interno della propria abitazione. L'episodio si è verificato in un alloggio della cittadina piemontese, ed è emerso grazie alla segnalazione dei vicini, insospettiti dai continui e insistenti guaiti che provenivano dall'appartamento.

L'allarme dei vicini e l'intervento delle forze dell'ordine

I vicini di casa, allarmati dai persistenti lamenti degli animali, hanno prontamente segnalato la situazione alle autorità competenti. I carabinieri, allertati dalla segnalazione, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione. Dopo aver constatato l'assenza prolungata del proprietario, i militari hanno ritenuto necessario intervenire con urgenza, entrando nell'appartamento con il supporto dei vigili del fuoco. All'interno, hanno riscontrato una situazione di evidente trascuratezza e un marcato stato di abbandono degli ambienti, con condizioni che suggerivano un periodo di assenza degli animali superiore alle 48 ore, un lasso di tempo critico per la loro salute e benessere.

Il soccorso degli animali e le indagini successive

Successivamente, con l'intervento di un medico veterinario dell'Asl To3, i due cani, un Pitbull e un American Staffordshire terrier, sono stati visitati per valutarne le condizioni di salute generali. Gli animali sono stati poi affidati temporaneamente all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), dove potranno ricevere le cure e l'assistenza necessarie. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare il proprietario lo scorso 17 luglio, al suo rientro a casa. Le indagini hanno confermato che l'uomo si era allontanato da Venaria Reale per trascorrere un periodo di ferie fuori dalla regione, lasciando deliberatamente i suoi animali incustoditi. La denuncia per maltrattamento e abbandono di animali è ora al vaglio delle autorità giudiziarie, che valuteranno le responsabilità del cinquantenne.