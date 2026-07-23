Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. L’operazione militare è stata avviata nella tarda serata di mercoledì 22 luglio 2026, con le prime azioni registrate alle 23.30 ora italiana. Gli attacchi hanno preso di mira specifici obiettivi militari iraniani, come confermato dal Us Central Command. Quest’ultimo ha precisato che l’iniziativa è stata intrapresa su esplicita richiesta del commander-in-chief, sottolineando la natura strategica dell'azione.

Dettagli dell'operazione e gli obiettivi colpiti

Secondo le dichiarazioni del Us Central Command, gli attacchi hanno avuto come bersaglio strutture e risorse militari strategiche in territorio iraniano.

Questa azione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran nelle settimane precedenti. La decisione di procedere con questa nuova serie di attacchi è stata presa direttamente dal commander-in-chief, che ha ordinato l'operazione in risposta a valutazioni di sicurezza nazionale.

L'intervento ha mirato a neutralizzare o indebolire capacità militari. Sebbene i dettagli sugli obiettivi non siano stati completamente divulgati, è stato ribadito che l'azione era focalizzata su asset militari chiave. La natura precisa di questi obiettivi militari rimane non specificata, ma la loro designazione come "strategici" suggerisce un potenziale impatto significativo sulle capacità iraniane.

Il ruolo del Us Central Command (CENTCOM)

Il Us Central Command, noto anche come CENTCOM, è il comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti responsabile delle operazioni militari in una vasta area geografica. Questa regione include l'intero Medio Oriente, e quindi anche l'Iran, che comprende oltre venti Paesi. Il mandato del CENTCOM è quello di coordinare tutte le attività militari statunitensi nell'area, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei suoi alleati. La sua sede è a Tampa, in Florida, da dove svolge un ruolo centrale nella pianificazione ed esecuzione delle operazioni militari nell'area di competenza.

Le informazioni disponibili non forniscono indicazioni precise riguardo al numero esatto di obiettivi colpiti, né le eventuali conseguenze immediate. Il comando ha tuttavia ribadito che l'azione è stata condotta in stretta osservanza delle direttive ricevute e che ulteriori dettagli potrebbero essere diffusi successivamente.