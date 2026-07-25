Le forze armate degli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una petroliera che tentava di eludere un blocco navale imposto ai porti iraniani nello Stretto di Hormuz. L'episodio, che ha visto l'intervento diretto delle forze americane, è stato confermato dal Comando centrale militare statunitense (Centcom) e ampiamente riportato dai media il 25 luglio 2026, evidenziando la crescente tensione nella regione.

La nave in questione, identificata come M/T Lavine, aveva già compiuto almeno quattro tentativi precedenti di forzare il blocco. A seguito dell'azione militare, la petroliera è stata neutralizzata e non sta più procedendo verso l'Iran.

Il capitano Tim Hawkins, portavoce del Centcom, ha chiarito che l'equipaggio della nave era stato ripetutamente avvertito e aveva ricevuto ordini precisi, ma non vi aveva ottemperato. Questa mancata conformità ha portato le forze americane a sparare contro la sala macchine dell'imbarcazione per fermarne l'avanzata.

Operazione nel Golfo di Oman e scenario regionale teso

L'operazione si è svolta nel Golfo di Oman, un'area marittima di cruciale importanza strategica per il transito delle forniture energetiche globali. Questo incidente segna il secondo caso in cui una nave commerciale viene neutralizzata dagli Stati Uniti da quando il blocco marittimo ai porti iraniani è stato reintrodotto. La situazione generale nella regione del Golfo Persico rimane estremamente tesa, con l'Iran che ha condotto attacchi contro obiettivi americani.

Attualmente, non si registrano segnali di una possibile de-escalation del conflitto tra le parti coinvolte, suggerendo un persistente clima di incertezza e rischio.

Stretto di Hormuz: impatto sulle forniture globali e avvisi di sicurezza

Lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo vitale, è al centro delle preoccupazioni internazionali per le forniture energetiche mondiali. L'escalation delle tensioni ha spinto le ambasciate statunitensi in tutto il Medio Oriente a diramare avvisi ai propri cittadini, segnalando la possibilità di crescenti difficoltà e limitazioni nelle opzioni per lasciare la regione. Parallelamente, la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha emesso un proprio avviso, consigliando agli abitanti dei Paesi limitrofi di mantenersi a distanza dalle basi che ospitano truppe statunitensi. Questa complessa crisi ha già avuto significative ripercussioni, causando un aumento dei prezzi del carburante e generando un diffuso turbamento nell'economia internazionale.