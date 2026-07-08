L'Unione Sindacale di Base (Usb) ha mosso severe critiche al Kappa Futur Festival, l'evento internazionale di musica elettronica svoltosi a Torino. La contestazione riguarda le condizioni dei lavoratori “dietro le quinte”, in particolare hostess e steward, che, pur essendo essenziali, sarebbero rimasti “invisibili” e con retribuzioni insufficienti. L'Usb ha evidenziato che il bando di selezione per queste figure prevedeva circa 6,50 euro lordi l'ora. Se tali condizioni riflettono la realtà, il sindacato denuncia un modello che riduce i costi del lavoro al minimo.

L'Usb ha dichiarato che il “vero successo di un festival non si basa solo sul numero di spettatori o sugli incassi generati”, ma anche sul “riconoscimento del valore di chi ne consente ogni giorno la realizzazione”. Per un evento che genera “decine di milioni di euro”, è “inaccettabile che un’ora di lavoro valga meno di una birra”.

Il Kappa Futur Festival 2026: Successo e Programmazione

La XXIII edizione del Kappa Futur Festival, al Parco Dora di Torino, è stata un epicentro globale della musica elettronica. L'evento ha accolto 125.000 partecipanti da 152 Paesi, consolidando la sua crescita internazionale e riaffermando Torino come destinazione europea per la cultura elettronica. Su sei palchi, la programmazione ha esplorato tutti i linguaggi della musica elettronica contemporanea: techno, house, hard techno, elettronica d'avanguardia e spettacoli audiovisivi.

Tra gli artisti internazionali figurano Michael Bibi, Disclosure, Armin van Buuren, Paco Osuna, Nicole Moudaber, Tini Gessler, Jamie Jones, Joseph Capriati, Seth Troxler, Four Tet, Mochakk, Solomun, Sebastian Ingrosso, Skrillex, Maceo Plex, Miss Monique, Novah, Alingment, Fatima Hajji, Richie Hawtin, Erol Alkan, Confidence Man, Batu, Jane Fitz, Sven Väth, Boys Noize, Max Dean, Luke Dean, KI/KI, Charlotte de Witte, Amelie Lens, DJ Rush, Nikolina, Clara Cuvé, Vendex, Peggy Gou, Joe Claussell e Chez Damier.

Impatto Economico e Iniziative Culturali

L'edizione 2026 ha generato un impatto economico di 50 milioni di euro. Il Kappa Futur Festival ha inoltre arricchito la sua offerta culturale con il programma Art & Techno.

Questa iniziativa ha permesso ai partecipanti di esplorare il patrimonio artistico torinese tramite esperienze esclusive in gallerie, collezioni private e altri spazi culturali, rafforzando il legame tra creazione contemporanea e musica elettronica.