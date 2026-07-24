Un corteo di protesta è previsto a Napoli per il 24 luglio, organizzato dall'Unione Sindacale di Base (USB), per esprimere una ferma opposizione alla privatizzazione dell'acqua e alla gestione del servizio idrico affidata ad ABC Spa. La manifestazione, che attraverserà il centro cittadino, vedrà la partecipazione congiunta di lavoratori, cittadini e rappresentanti sindacali, uniti nella difesa di un bene fondamentale.

La mobilitazione della USB nasce da profonde preoccupazioni riguardo la possibile trasformazione di ABC Spa, l'azienda attualmente responsabile del servizio idrico a Napoli, in una società a capitale misto.

Il sindacato paventa che tale modifica possa rappresentare il primo passo verso una progressiva privatizzazione della risorsa idrica, considerata un bene pubblico essenziale. La USB ha ribadito con forza che «la gestione pubblica dell'acqua deve essere garantita e tutelata», lanciando un appello alla cittadinanza per una partecipazione massiccia al corteo, al fine di rafforzare il messaggio.

Dettagli della mobilitazione e motivazioni

La manifestazione del 24 luglio si snoderà per le vie del centro di Napoli, coinvolgendo, oltre alla USB, diverse realtà associative e altre sigle sindacali. L'Unione Sindacale di Base esprime una netta contrarietà all'ipotesi di privatizzazione, ponendo l'accento sui rischi concreti che questa comporterebbe per l'accesso universale al servizio idrico e per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori impiegati nel settore.

L'obiettivo primario della protesta è quello di sensibilizzare in maniera incisiva sia l'opinione pubblica sia le istituzioni locali e nazionali sulla cruciale necessità di mantenere la gestione dell'acqua in mano pubblica, preservandone la natura di bene comune.

ABC Spa: ruolo e obiettivi

ABC Spa, acronimo di Acqua Bene Comune Napoli, è l'azienda speciale del Comune di Napoli alla quale è demandata la gestione dell'intero servizio idrico integrato nella metropoli partenopea. L'azienda è stata istituita con la chiara finalità di assicurare una gestione pubblica dell'acqua, promuovendo al contempo principi di trasparenza e di efficienza nella distribuzione della risorsa e nella manutenzione capillare della rete idrica cittadina.

Le sue attività comprendono la captazione, l'adduzione, la distribuzione e la depurazione dell'acqua, con un'attenzione particolare rivolta alla sostenibilità ambientale e all'incoraggiamento della partecipazione attiva dei cittadini nella governance del servizio stesso.

Il corteo del 24 luglio si configura dunque come un momento cruciale di mobilitazione collettiva, volto a riaffermare con determinazione la centralità dell'acqua quale bene comune inalienabile e a ribadire la ferma opposizione a qualsiasi forma di privatizzazione del servizio idrico a Napoli.