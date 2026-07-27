Le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli sulle strade della Val di Susa e nelle aree limitrofe al campeggio del Festival dell'Alta Felicità. L'evento, promosso dal movimento No Tav, giunto alla decima edizione a Venaus, conta ancora circa un migliaio di persone.

Controlli intensificati dopo i disordini

L'intensificazione delle misure di sicurezza segue i disordini scoppiati sabato durante gli assalti ai cantieri della Tav. Gli investigatori non escludono la presenza di antagonisti del Blocco Nero tra i partecipanti al presidio, coinvolti nelle violenze.

I controlli interessano l'intera rete stradale.

Limitazioni e provvedimenti di sicurezza

Il prefetto Donato Giovanni Cafagna ha imposto limitazioni e divieti per sicurezza e ordine pubblico: proibito avvicinarsi ad autostrade e cantieri dell'Alta velocità, coprirsi il volto e detenere bottiglie di vetro (vendita vietata a bar e chioschi). Il questore Massimo Gambino ha emesso 14 provvedimenti tra Daspo urbani e fogli di via da Venaus. Nove a antagonisti responsabili di reati pregressi, cinque per violazione dell'ordinanza che vietava lo spostamento in gruppo al cantiere di San Didero.

Sequestri e presidi strategici

Durante i controlli alle stazioni, gli agenti hanno identificato centinaia di manifestanti (in partenza da Torino o in arrivo a Bardonecchia).

Sono stati sequestrati: razzi, fionde, biglie, petardi e fuochi d'artificio, ritenuti dalla polizia pronti per essere usati contro le forze dell'ordine. I presidi sono stati rafforzati nei siti di Chiomonte, Salbertrand, Susa e San Didero, considerati gli obiettivi dichiarati dai militanti No Tav.