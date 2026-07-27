Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, è giunto questa mattina all'aeroporto di Caselle Torinese per un immediato trasferimento verso la Val di Susa. La visita segue i gravi assalti che hanno colpito i cantieri della Tav nella stessa area lo scorso sabato. L'arrivo di Pisani sottolinea la ferma attenzione delle istituzioni verso gli episodi di violenza e la necessità di una valutazione diretta e approfondita della situazione sul campo. Ad accompagnare il Capo della Polizia in questo sopralluogo cruciale sono il questore di Torino, Massimo Gambino, e il prefetto Donato Cafagna.

Le autorità hanno in programma un sopralluogo congiunto e approfondito presso i siti interessati dagli attacchi, con il chiaro obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e coordinare le future strategie di intervento e prevenzione.

Gli assalti ai cantieri e la risposta delle forze dell'ordine

Gli assalti ai cantieri della Tav in Val di Susa si sono verificati nella giornata di sabato, coinvolgendo gruppi di manifestanti del movimento No Tav. Questi episodi di disordine hanno richiesto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, impegnate a contenere la situazione, ristabilire l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle infrastrutture e del personale presente nell'area. La presenza congiunta del Capo della Polizia e delle autorità locali mira a ottenere una visione chiara e dettagliata delle condizioni attuali dei cantieri e, soprattutto, a potenziare il coordinamento delle operazioni di sicurezza e prevenzione.

L'obiettivo primario è assicurare la protezione dei siti e prevenire ulteriori atti di vandalismo o violenza, consolidando la strategia di controllo e monitoraggio del territorio.

Indagini in corso e identificazione dei responsabili

A seguito degli assalti, le forze dell'ordine hanno intensificato le attività investigative, portando all'identificazione di oltre 400 persone. Questa vasta attività di identificazione rientra nell'ambito delle indagini volte a individuare i responsabili diretti degli atti di violenza e a monitorare i gruppi coinvolti nelle manifestazioni. L'attenzione è massima per assicurare che i responsabili siano individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Il sopralluogo odierno delle autorità rappresenta, in questo quadro, una fase determinante per le attività di controllo e per l'implementazione di nuove misure di prevenzione dei disordini nell'area dei cantieri Tav. L'impegno è volto a mantenere un elevato livello di vigilanza nell'intera area, garantendo la legalità e la sicurezza pubblica.