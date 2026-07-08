Il movimento civico Valle d'Aosta Futura ha lanciato un allarme significativo, denunciando la volontà della Giunta regionale di procedere allo smantellamento definitivo della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier. L'annuncio, che ha generato forte preoccupazione, è stato diffuso durante una conferenza stampa ad Aosta, dove i rappresentanti del movimento hanno espresso la loro contrarietà alla decisione dell'esecutivo. La notizia della possibile dismissione di questa infrastruttura strategica ha riacceso il dibattito sulla mobilità e lo sviluppo sostenibile nel territorio valdostano.

Le ragioni della contrarietà di Valle d'Aosta Futura

Secondo le dichiarazioni del movimento, la Giunta regionale avrebbe manifestato l'intenzione di dismettere permanentemente la tratta ferroviaria che collega Aosta con Pré-Saint-Didier. Questa linea, attualmente sospesa e priva di servizi regolari, è considerata da Valle d'Aosta Futura un asset fondamentale. Il movimento ha sottolineato che smantellare un'infrastruttura ferroviaria esistente rappresenterebbe una perdita irrecuperabile per l'intera regione. Le implicazioni sarebbero molteplici e profonde, toccando aspetti cruciali come la mobilità dei cittadini, le ricadute economiche per le comunità locali e l'impatto sull'ambiente.

Il movimento ha enfatizzato la necessità di mantenere attiva e rilanciare la linea, al fine di garantire collegamenti efficienti e sostenibili nella regione.

La visione di Valle d'Aosta Futura è quella di un sistema di trasporto pubblico su ferro che possa ridurre il traffico veicolare privato, migliorare la qualità dell'aria e offrire un'alternativa valida per pendolari e turisti, in linea con le moderne politiche di sviluppo territoriale.

La linea Aosta-Pré-Saint-Didier: un'infrastruttura strategica

La linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier si estende per circa 31 chilometri, collegando Aosta con la località turistica di Pré-Saint-Didier. Il suo percorso attraversa diversi comuni della valle, fungendo da potenziale arteria per la connessione tra le comunità locali. Nonostante la sua importanza strategica, la tratta è attualmente sospesa, senza servizi regolari.

La decisione di dismissione, come evidenziato da Valle d'Aosta Futura, comporterebbe la definitiva perdita di un'infrastruttura che, se riattivata e potenziata, potrebbe giocare un ruolo chiave nel rilancio del turismo sostenibile e nel miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Durante la conferenza stampa, i portavoce del movimento hanno espresso con chiarezza la loro posizione, affermando che "la soppressione della linea ferroviaria penalizzerebbe ulteriormente la mobilità interna della regione e ridurrebbe drasticamente le possibilità di sviluppo turistico". Hanno inoltre ribadito l'importanza di investire nel trasporto pubblico su ferro, considerandolo una scelta obbligata e lungimirante rispetto alla mobilità privata. Questo investimento è visto come un passo essenziale per un futuro più verde e connesso per la Valle d'Aosta.