La provincia di Palermo è stata colpita nelle ultime ore da una serie di incendi di vasta portata, che hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi per il loro contenimento. Le fiamme, alimentate anche dalle condizioni climatiche avverse, hanno interessato diverse località, mettendo a dura prova il sistema di soccorso locale e regionale.

Uno dei focolai più critici si è sviluppato nella zona di Sagana, nel comune di Montelepre, dove gli incendi sono divampati nella serata di ieri e non risultano ancora completamente domati. La situazione è particolarmente grave anche a Roccapalumba, dove le contrade Ina Casa, Timpi e Borgo Manganaro hanno visto coinvolti circa trenta ettari di territorio, trasformando ampie porzioni di paesaggio in scenari di devastazione causata dal fuoco.

Per affrontare l'emergenza, è stato attivato un imponente dispositivo di intervento che include elicotteri e canadair, fondamentali per operare nelle aree più impervie. A terra, le squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione Civile sono state impegnate senza sosta. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un impegno prolungato per ore, in particolare a Castronovo di Sicilia, nella contrada Filici, e nella zona di bivio Manganaro a Prizzi, dove la lotta contro le fiamme è stata particolarmente intensa e complessa.

L'impatto del vento di scirocco e l'intervento aereo

Le condizioni climatiche avverse, caratterizzate da un forte vento di scirocco, hanno giocato un ruolo cruciale nella rapida propagazione degli incendi.

Questo elemento ha reso ancora più complessa l'azione delle squadre a terra, rendendo indispensabile l'intervento dei canadair, capaci di effettuare lanci d'acqua mirati anche nelle zone montane e difficilmente raggiungibili. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati mobilitati in numerosi punti della città e in diversi comuni della provincia, tra cui Altavilla Milicia, dove in località Grotta Mazzamuto un Canadair ha effettuato lanci decisivi per contenere le fiamme sulla montagna.

Protezione delle abitazioni e supporto interprovinciale

Oltre allo spegnimento diretto dei roghi, le squadre di soccorso hanno dovuto operare su più fronti per garantire la salvaguardia delle abitazioni minacciate dagli incendi.

Interventi mirati sono stati eseguiti in aree residenziali come via Bronte a Borgo Nuovo e viale delle Scienze nel capoluogo siciliano. La vastità e la simultaneità degli eventi hanno generato un numero elevato di richieste di intervento, tale da rendere necessario il supporto cruciale di squadre provenienti da altri comandi provinciali. Questo ha permesso di rafforzare il dispositivo di risposta, già messo sotto pressione dall'eccezionale ondata di incendi che ha coinvolto principalmente sterpaglie e macchia mediterranea, un patrimonio naturale di inestimabile valore per il territorio siciliano.