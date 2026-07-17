Un vasto incendio boschivo sta impegnando, dal tardo pomeriggio del 16 luglio 2026, le squadre dei Vigili del fuoco della Spezia a Groppo di Sesta Godano. L'incendio, che ha coinvolto anche alcune abitazioni, ha richiesto un intervento ininterrotto per tutta la notte e prosegue nella mattinata del 17 luglio.

Intervento e mezzi impiegati

Per fronteggiare l'emergenza, due squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di dieci unità dai distaccamenti di sede centrale e Brugnato, sono state mobilitate con sei mezzi antincendio a terra. Si uniscono squadre di volontari dell'Antincendio boschivo e un supporto aereo cruciale: due Canadair e un elicottero antincendio della Regione Liguria, essenziali nelle operazioni di spegnimento.

La situazione sul posto ha richiesto, in via precauzionale, l'allontanamento volontario di una famiglia di tre persone. Una densa coltre di fumo ha invaso la vallata, causando disagi nelle zone limitrofe. I Vigili del fuoco, pur rassicurando sull'assenza di pericoli diretti per la popolazione, hanno consigliato di tenere porte e finestre chiuse per limitare l'esposizione al fumo.

Contesto e coordinamento

La frazione di Groppo di Sesta Godano, nell'entroterra spezzino, presenta aree boschive vulnerabili agli incendi, specialmente in condizioni di siccità e vento. La gestione dei mezzi aerei è coordinata dalla Regione Liguria, che dispone di una struttura dedicata alle emergenze boschive e al supporto delle squadre di terra,ottimizzando le operazioni di spegnimento.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Le autorità monitorano l'evoluzione per garantire la sicurezza dei residenti e contenere i danni al territorio.