Un vasto incendio ha colpito il territorio di Aglientu, nella zona settentrionale della Sardegna, mettendo a rischio le villette a uso turistico situate nella pineta adiacente alla spiaggia di Bureddaggia. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 13 luglio 2026, quando le fiamme, alimentate da un forte vento, hanno rapidamente attraversato l’area boschiva, avvicinandosi in modo pericoloso al litorale.

Le complesse operazioni di spegnimento sono state coordinate dal direttore della stazione forestale di Luogosanto. Sul posto sono intervenuti prontamente il Corpo Forestale, supportato da un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, e da due Canadair.

A questi si è aggiunto un elicottero leggero della flotta regionale. La Protezione Civile ha inoltre mobilitato il Super Puma dalla base di Alà dei Sardi. Le squadre a terra, composte da Vigili del Fuoco, Carabinieri della Stazione di Aglientu e personale antincendio, hanno partecipato attivamente alle attività di contenimento del rogo, che è stato classificato come incendio di interfaccia, data la sua vicinanza a zone abitate e infrastrutture.

Evacuazioni e viabilità interrotta

A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza, è stata disposta l’evacuazione di due parcheggi situati tra le spiagge di Naracu Nieddu e Lu Litarroni, direttamente minacciati dall’avanzata del fronte di fuoco. Le forze dell’ordine hanno provveduto a bloccare il traffico nelle aree circostanti, in particolare lungo le direttrici principali di via Vignola e via Santa Teresa, per facilitare le operazioni e prevenire pericoli.

Al momento, non si registrano evacuazioni di abitazioni o villette, ma la situazione rimane costantemente monitorata dalle autorità preposte.

Il dispiegamento di mezzi e il coordinamento sul campo

Il dispositivo di intervento ha visto un massiccio impiego di risorse, sia aeree che terrestri. Oltre ai già menzionati due Canadair e al potente Super Puma, è stato fondamentale l’utilizzo dell’elicottero leggero regionale. Sul luogo dell’emergenza è presente anche il sindaco di Aglientu, Marco Demuro, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione in collaborazione con tutti i soccorritori. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e la priorità assoluta rimane la tutela delle persone e la salvaguardia delle strutture turistiche presenti nell’area costiera, duramente colpita dall’evento.