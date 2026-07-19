Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una zona boschiva del Brindisino, precisamente nel territorio di Ceglie Messapica. Le fiamme, alimentate da un forte vento caldo, hanno rapidamente distrutto circa un ettaro di macchia mediterranea, spingendosi pericolosamente a poche decine di metri da diverse abitazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti a seguito dell'evento, grazie anche alla prontezza degli interventi.

Intervento rapido e contenimento delle fiamme

Il pronto e coordinato intervento dei vigili del fuoco, del personale dell’Arif e delle associazioni di protezione civile si è rivelato cruciale per circoscrivere le fiamme e scongiurare che potessero raggiungere le case, evitando così danni ben più gravi alle strutture e alla sicurezza dei residenti.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri forestali per le indagini e il supporto alle complesse operazioni di spegnimento. Il rogo si è sviluppato in via Trattura Cappelle, un'area che purtroppo evoca un tragico precedente: a pochi chilometri di distanza, infatti, il 20 luglio 2024, l'operatore dell’Arif Mario Rotiglio perse la vita durante le complesse fasi di spegnimento di un altro incendio, un evento che ha segnato profondamente la comunità locale e i suoi colleghi.

La memoria di Mario Rotiglio e altri episodi

La memoria di Mario Rotiglio è stata onorata nei mesi scorsi con l'intitolazione a suo nome della sede dell’Arif di Ostuni, un gesto che ne ha riconosciuto il sacrificio e l'impegno.

Domani, in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, sarà celebrata una solenne funzione religiosa in sua memoria, alle ore 19, presso la chiesa dell’Annunziata a Ostuni, per ricordarne il coraggio e la dedizione. La giornata odierna ha visto anche un ulteriore episodio di incendio nelle campagne di Ostuni, dove sterpaglie sono andate a fuoco in un terreno incolto, minacciando un uliveto e un'abitazione in costruzione. In questo frangente, l'intervento tempestivo di quattro squadre del presidio logistico territoriale (Plot) di Montalbano di Fasano ha permesso di gestire la situazione, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Contesto territoriale: una regione sotto assedio

La zona del Brindisino e, più in generale, la Valle d’Itria, sono state teatro di numerosi episodi di incendi di vegetazione nelle ultime settimane, evidenziando una situazione di particolare vulnerabilità. Un esempio significativo è l'intervento del 28 giugno 2026, quando i volontari della protezione civile (Itriattiva) hanno lavorato per diverse ore, fino al tardo pomeriggio, per domare un rogo di vegetazione nel territorio di Martina Franca, in direzione di Ceglie Messapica, durante una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme. Le cause di questi eventi, che mettono a dura prova le forze di intervento e l'ambiente naturale, sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.