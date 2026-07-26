La mattinata di domenica 26 luglio 2026 a San Benedetto del Tronto ha visto un rapido peggioramento meteo. Vento forte e nuvoloni neri da nord hanno costretto migliaia di bagnanti a lasciare la spiaggia. Bagnini e operatori balneari hanno invitato all'allontanamento, chiudendo gli ombrelloni per la forza delle raffiche.

Senza pioggia al momento, il ricordo della grandine del 21 luglio, che aveva danneggiato migliaia di auto sul litorale, ha spinto molti a cercare riparo per i veicoli dal giorno precedente. Il Palacongressi (con tettoie), i coperti dei centri commerciali e sotto la sopraelevata (tra Grottammare e Porto d'Ascoli) sono stati presi d'assalto, esauriendo i posti.

Allerta gialla nelle Marche: temporali e vento

La Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta gialla per temporali, valida per l'intera giornata di domenica 26 luglio su tutto il territorio regionale. L'aria più fresca favorirà rovesci e temporali, anche di forte intensità, attesi tra pomeriggio e sera, interessando Piceno e San Benedetto del Tronto.

Previsti fulmini frequenti, raffiche di vento sostenute e locali grandinate di media dimensione, con possibili disagi a circolazione e attività all'aperto. L'allerta gialla, criticità ordinaria, invita alla prudenza, specie in aree esposte a temporali, corsi d'acqua, sottopassi e zone allagabili.

Raccomandazioni e aggiornamenti meteo

La cautela è alta tra residenti e turisti dopo i danni della grandinata del 21 luglio.

L'allerta precedente ha esaurito i posti nei parcheggi coperti per i veicoli. La situazione meteo è in costante evoluzione. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e prestare attenzione in caso di spostamenti o attività all'aperto.