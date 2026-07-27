Monsignor Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno, ha indirizzato un messaggio agli organizzatori della Pastasciutta Antifascista, letto pubblicamente il 26 luglio scorso. L'iniziativa, svoltasi nella parrocchia di San Marcello, era stata preceduta da accese polemiche cittadine a seguito della revoca dell'autorizzazione iniziale per l'utilizzo della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Impossibilitato a partecipare di persona a causa di impegni concomitanti – la festa della Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto e la liturgia notturna di Sant'Anna a Centobuchi – il presule ha scelto di affidare il suo pensiero a un testo scritto, consegnando così un contributo significativo al dibattito.

Nel suo messaggio, il vescovo Palmieri ha pronunciato parole chiare e dirette: «Non possiamo non dirci antifascisti». Ha spiegato che la decisione di accogliere la cena nella parrocchia di San Marcello è stata motivata dalla volontà di evitare che un eventuale rifiuto di un'altra sede potesse essere erroneamente interpretato come un'opposizione al tema dell'antifascismo. Sebbene le parrocchie, di consueto, non ospitino iniziative di partiti o collettivi politici, il vescovo ha sottolineato che la Chiesa non intende identificarsi con alcuna specifica forza politica, richiamando il pluralismo delle posizioni dei cattolici in ambito partitico. Al contempo, ha affermato con convinzione che «l'antifascismo rappresenta un patrimonio condiviso, radicato nella Costituzione e nella storia del Paese».

Ha poi aggiunto che «i cristiani quindi non si dividono sull'antifascismo», rievocando le gravi persecuzioni subite dalla Chiesa durante il regime fascista, dalle restrizioni all'Azione Cattolica alle tristemente note leggi razziali, fino all'alleanza con il nazismo.

Le origini e le polemiche sulla Pastasciutta Antifascista

L'iniziativa della Pastasciutta Antifascista, promossa da Anpi, Collettivo Caciara e Assalto ai Forni, trae ispirazione dalla storica cena offerta dai fratelli Cervi il 25 luglio 1943, in occasione della caduta del regime fascista. L'evento era stato inizialmente programmato presso la Parrocchia dei Frati; tuttavia, una successiva "retromarcia" del parroco, attribuita dagli organizzatori alla presenza della parola «antifascista» nel nome dell'evento, ha reso necessario un cambio di sede.

A fronte di questa situazione, il vescovo Palmieri era intervenuto pubblicamente, definendo l'accaduto un «malinteso» e riaffermando con decisione che «antifascismo, libertà e democrazia sono valori costituzionali».

Il dialogo della Chiesa e le posizioni degli organizzatori

Monsignor Palmieri ha categoricamente negato l'esistenza di pressioni all'interno della parrocchia volte a modificare il titolo dell'iniziativa, annunciando al contempo la sua intenzione di avviare un confronto diretto con gli organizzatori. Dal canto suo, il Collettivo Caciara ha mantenuto ferma la propria posizione, sostenendo che non vi sia stato alcun equivoco riguardo alla denominazione dell'evento e ribadendo con forza la volontà di mantenere il riferimento esplicito all'antifascismo.

Questa vicenda si inserisce in un più ampio contesto cittadino, già caratterizzato da recenti dibattiti sul tema dell'antifascismo, come dimostrato dal controllo della Polizia Municipale su uno striscione esposto in occasione del 25 aprile 2025.