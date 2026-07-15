Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), è in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, epilogo di un percorso giudiziario durato cinque anni. L'uomo, oggi settantaduenne, è stato condannato in appello a quattordici anni e nove mesi di carcere per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, eventi verificatisi il 28 aprile 2021 durante un tentativo di rapina nel suo negozio.

Alla vigilia della pronuncia definitiva della Cassazione, Roggero ha diffuso un video sul suo profilo Facebook, rivolgendo un appello ai suoi sostenitori.

Nel messaggio, visibilmente provato, ha dichiarato: “Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto”. Ha poi concluso, ringraziando per il supporto ricevuto: “Se volete fare ancora qualcosa vi chiedo una preghiera”.

La vicenda giudiziaria e la dinamica dei fatti

La sera del 28 aprile 2021, Roggero reagì a un violento assalto nel suo negozio, esplodendo diversi colpi di pistola contro i rapinatori in fuga. La sparatoria causò la morte di due dei malviventi e il ferimento di un terzo. La Corte d’Appello ha escluso la tesi della legittima difesa, sostenendo che, al momento degli spari, l’azione criminosa era già conclusa e i rapinatori avevano già abbandonato il negozio, annullando così il “pericolo concreto”.

La difesa di Roggero è affidata all’avvocato Stefano Marcolini, coadiuvato dall’analista di difesa Sergio Novani. Nel suo appello video, il gioielliere ha anche espresso il proprio disagio personale e familiare, affermando: “Oggi sono nonno di otto meravigliosi nipoti, fra bambini e ragazzi, e il mio sogno sarebbe stare al loro fianco per vederli crescere. E l’idea di non poterci essere per colpa di un’ingiustizia mi fa stare veramente male”.

Il sostegno di Matteo Salvini e il dibattito pubblico

Alla vigilia della sentenza definitiva, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha manifestato la sua solidarietà a Roggero tramite un messaggio sui social. “Ci sono passato anche io e so bene purtroppo cosa vuole dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita e la tua libertà.

Forza Mario!”, ha scritto Salvini.

La vicenda ha generato un ampio dibattito pubblico e una notevole attenzione mediatica, con numerosi sostenitori che hanno espresso vicinanza a Roggero, in attesa della decisione della Corte di Cassazione che delineerà il suo futuro giudiziario e personale.