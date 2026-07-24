Il consigliere regionale della Lega, Domenico Raffaele Tataranno, ha espresso viva soddisfazione per l'avvio della fase attuativa di un importante progetto di viabilità. L'iniziativa vede il Comune di Salandra come capofila, con il coinvolgimento del Comune di Garaguso, e si inserisce nel più ampio programma regionale per la viabilità comunale. L'intervento, del valore di 3 milioni di euro, è uno dei sette ammessi a finanziamento dalla Regione Basilicata nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021‑2027, un programma complessivo da 45 milioni di euro destinato a migliorare la rete stradale locale di 24 Comuni, per circa 110 chilometri.

La sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il Comune capofila, prevista per il 24 luglio, segna un passo concreto verso la realizzazione di un'opera attesa e strategica per il territorio. “Si passa dalla programmazione alla fase operativa di un intervento che renderà più sicuri ed efficienti i collegamenti tra i nostri centri e che risponde a esigenze segnalate da tempo dalle amministrazioni e dai cittadini”, ha dichiarato il consigliere Tataranno. Il progetto specifico riguarda la manutenzione straordinaria e l'adeguamento del collegamento tra i centri abitati di Garaguso, Salandra e la frazione Montagnola, con un focus particolare sullo scalo delle Ferrovie dello Stato e la SS 407 Basentana.

L'opera si estende per 10,4 chilometri e include l'innesto sulla Cavonica.

Obiettivi e impatto sul territorio

Gli obiettivi principali dell'intervento sono la messa in sicurezza della viabilità esistente, la riduzione dei tempi di percorrenza e il rafforzamento dell'accessibilità dell'area. Queste migliorie avranno ricadute positive sulle attività economiche locali e sulle potenzialità turistiche del territorio. Il tracciato riveste particolare importanza per la frazione Montagnola, dove sono presenti diverse attività commerciali del Comune di Salandra e il Palasport. Tataranno ha evidenziato come “nei piccoli Comuni la viabilità interna determina l'uso effettivo dei servizi già esistenti. Una struttura raggiungibile in sicurezza è una struttura che funziona”, sottolineando l'importanza di infrastrutture efficienti per la vita quotidiana delle comunità.

Il finanziamento è stato assegnato a due Comuni che hanno saputo presentare un progetto unitario, un modello che, secondo il consigliere, merita di essere replicato nelle future programmazioni. Questo approccio consente infatti ai piccoli enti di competere efficacemente su interventi di scala adeguata, ottimizzando le risorse. La firma della convenzione, che vede coinvolto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, è stata calendarizzata per il 24 luglio. Tataranno ha espresso il suo ringraziamento al vicepresidente Pepe e agli uffici del Dipartimento Infrastrutture per il lavoro svolto con diligenza, sottolineando che ogni passaggio amministrativo, dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (avvenuta il 29 maggio 2026) alla sottoscrizione delle convenzioni, è stato gestito senza intoppi.

Il programma regionale di investimenti

Il progetto Garaguso-Salandra si inserisce in un più ampio programma regionale di investimenti per la viabilità comunale, che mira a finanziare sette aggregazioni di Comuni. Questo piano, sostenuto dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, prevede opere di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglioramento della rete stradale locale, coinvolgendo complessivamente 24 Comuni e circa 110 chilometri di viabilità. La pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 29 maggio 2026, ha concluso il percorso di selezione, dando il via alla fase operativa.

La sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e i Comuni proponenti è il passaggio chiave che consentirà l'avvio delle successive fasi amministrative, fino alla cantierizzazione degli interventi.

Gli incontri sul territorio, promossi dalla Direzione Infrastrutture, rappresentano momenti fondamentali di confronto sui dettagli dei singoli progetti, sui cronoprogrammi e sulle modalità di esecuzione. Questo programma, come sottolineato, valorizza la capacità dei Comuni di “fare rete” e costruire progetti condivisi, promuovendo una gestione più efficiente delle risorse. È importante notare che, oltre ai progetti già finanziati, rimangono 48 istanze ammissibili non ancora coperte, che costituiscono un prezioso patrimonio progettuale da valorizzare con nuove risorse future, dimostrando un fabbisogno ancora elevato sul territorio.