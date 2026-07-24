La Polizia Stradale ha sequestrato circa 1.000 razzi di segnalazione nautici a bordo di un'auto con targa francese, intercettata la sera del 20 luglio sull'A12, presso Viareggio (Lucca). Il carico, stipato nell'abitacolo e nel bagagliaio, avrebbe potuto produrre fino a 150 chilogrammi di esplosivo netto, secondo le stime del CoGePir, ente no profit del Mase.

I due cittadini francesi a bordo sono stati denunciati per trasporto abusivo di materiale esplodente, sprovvisti di licenza. Il controllo, presso la Sottosezione di Viareggio, ha accertato che i razzi, IV categoria esplosivi (P2 europea) TULPS, erano trasportati senza sicurezza o autorizzazioni.

Peso lordo: 500-600 chilogrammi.

Natura e pericoli dei razzi sequestrati

Il CoGePir ha precisato che il materiale non è per uso ricreativo, ma per emergenze in mare. Sebbene scaduti, i razzi mantenevano la capacità esplodente. Contengono esplosivi ad alto potenziale come la balistite (nitroglicerina e nitrocellulosa) e sono equiparabili ad armi da fuoco, richiedendo porto d'armi fuori dall'imbarcazione. Sono in custodia in deposito, in attesa di distruzione.

Piervittorio Trebucchi, direttore generale CoGePir, ha espresso preoccupazione sulla provenienza di tali artifizi, la cui vendita è strettamente riservata ad armatori e comandanti di navi. L'ipotesi più probabile è un circuito illegale: un rivenditore nautico avrebbe accumulato razzi scaduti e, non potendoli smaltire legalmente, li avrebbe reimmessi nel mercato nero.

Il CoGePir e la gestione esplosivi

Il CoGePir, ente pubblico no profit del Mase, è responsabile della gestione in sicurezza e smaltimento dei materiali pirotecnici scaduti. La normativa di riferimento regola la filiera di tracciabilità e smaltimento degli esplosivi, garantendo sicurezza.

Il CoGePir ha ribadito l'importanza di una filiera tracciata e conforme alle normative per evitare che materiali pericolosi rientrino in circuiti illegali. Il materiale sequestrato resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino alla distruzione.