Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto all'alba l'auto di Laura Pugliese, consigliera comunale di Vibo Valentia. La vettura, una Fiat 500, era parcheggiata davanti alla sua abitazione nella frazione marina di Bivona. L'episodio ha immediatamente attivato l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato un'indagine approfondita per accertare la dinamica del rogo e risalire agli eventuali responsabili. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista, considerando la natura e il contesto dell'accaduto.

Il contesto politico e la scia di intimidazioni

L'atto intimidatorio contro la consigliera Laura Pugliese si inserisce in un clima di tensione che da tempo caratterizza il capoluogo vibonese. Pugliese, ex capogruppo del Partito Democratico, ha recentemente compiuto un passaggio politico molto attenzionato, aderendo a Casa Riformista - Italia Viva. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di assessora al Bilancio. La città di Vibo Valentia è stata, infatti, teatro di numerosi episodi criminali e atti intimidatori rivolti contro amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali. Tra i precedenti più significativi si ricordano l'attentato subito dal presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello, la cui auto fu bersaglio di colpi d'arma da fuoco mentre lui si trovava all'interno; l'aggressione e l'incendio dell'auto del dirigente Andrea Nocita; l'incendio doloso che ha colpito la dirigente al Bilancio Claudia Santoro, per il quale due persone sono attualmente indagate; e le minacce ricevute dall'assessore Marco Talarico.

L'aggressione al marito e le indagini sui collegamenti

Le indagini sull'incendio doloso dell'auto di Laura Pugliese stanno esplorando possibili collegamenti con altri gravi episodi, in particolare con l'aggressione subita nel 2025 dal marito della consigliera, Massimo Cacciatore. Cacciatore, titolare di un negozio di assistenza tecnologica nel centro di Vibo Valentia, fu brutalmente picchiato da due individui incappucciati e armati di manganello. Questo violento episodio aveva generato profondo sconcerto e una ferma condanna da parte del mondo istituzionale, associativo e politico locale, che aveva espresso ampia solidarietà alla famiglia e sollecitato indagini rapide per identificare i responsabili.

Il procedimento giudiziario relativo a quell'aggressione è tuttora in corso, con due persone indagate.

Le forze dell'ordine sono impegnate nella raccolta di testimonianze e nell'analisi delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di determinare se l'incendio e l'aggressione al marito siano eventi collegati o distinti. L'attenzione investigativa rimane elevata, data la serie di intimidazioni che hanno colpito diversi amministratori del capoluogo vibonese negli ultimi mesi, alimentando una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.