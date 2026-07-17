Il Comune di Vibo Valentia ha dato il via a un'importante iniziativa di inclusione sociale per il periodo estivo, denominata “La mia estate”. Questo progetto prevede l'erogazione di voucher economici, che possono raggiungere un valore massimo di 3.000 euro, specificamente destinati a minori e persone con disabilità residenti nel territorio comunale.

L'obiettivo primario di “La mia estate” è quello di garantire a queste fasce della popolazione l'opportunità di partecipare attivamente a centri estivi, laboratori e diverse attività ricreative e formative.

In questo modo, l'amministrazione intende promuovere la socializzazione, la crescita personale e il benessere, contrastando l'isolamento che talvolta può acuirsi durante i mesi più caldi.

Sostegno concreto per le famiglie e opportunità estive

I voucher sono pensati per offrire un sostegno tangibile alle famiglie di Vibo Valentia che si trovano a gestire le esigenze di minori e persone con disabilità. Il contributo economico, che come detto può arrivare fino a 3.000 euro, è stato ideato per coprire le spese relative alla frequenza di servizi e attività estive. Questo include non solo i tradizionali centri estivi, ma anche specifici laboratori didattici, percorsi educativi e altre iniziative ludico-ricreative che si svolgeranno sul territorio.

L'iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle politiche sociali promosse dall'amministrazione comunale, con l'intento di assicurare pari opportunità e favorire l'integrazione delle fasce più vulnerabili della comunità. Il progetto riconosce le sfide che molte famiglie affrontano, specialmente durante il periodo estivo, nel trovare soluzioni adeguate che permettano ai propri figli o familiari con disabilità di vivere esperienze significative di socializzazione e sviluppo.

Modalità di accesso e impatto sull'inclusione

Per accedere ai voucher per l'inclusione, le famiglie interessate dovranno seguire le procedure e presentare la domanda secondo le modalità che saranno dettagliate dal Comune di Vibo Valentia.

È fondamentale che i richiedenti siano residenti nel comune e che i beneficiari rientrino nelle categorie di minori o persone con disabilità.

Una volta ottenuto il contributo, i beneficiari potranno utilizzarlo per finanziare la partecipazione a un'ampia gamma di attività educative e ricreative organizzate localmente. Questo approccio non solo alleggerisce l'onere economico per le famiglie, ma contribuisce anche a rafforzare la rete dei servizi sociali locali, creando un ambiente più inclusivo e supportivo per tutti i cittadini.

“La mia estate” si configura quindi come un'azione concreta volta a migliorare la qualità della vita di minori e persone con disabilità, promuovendo la loro piena partecipazione alla vita sociale della città e garantendo loro un'estate ricca di opportunità e benessere.