Con l'avvio della stagione balneare 2026, i Vigili del Fuoco hanno reso operativi i presidi nautici estivi a Cesenatico, Rimini e Porto Garibaldi. Questi servizi di soccorso acquatico sono cruciali per garantire la sicurezza lungo le coste romagnole e ferraresi. Il personale, altamente specializzato, è pronto a intervenire rapidamente in caso di difficoltà per bagnanti o imbarcazioni, assicurando una protezione costante per tutti i frequentatori del litorale.

Mezzi e coordinamento operativo

Ogni presidio è equipaggiato con un gommone da soccorso e una moto d'acqua, strumenti indispensabili per interventi tempestivi in mare.

La gestione delle operazioni è affidata ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, che operano in stretta collaborazione con la Guardia Costiera. Questa sinergia è fondamentale per assicurare una copertura efficace e un presidio costante nelle aree a maggiore afflusso turistico e balneare.

Il ruolo specializzato dei Vigili del Fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco include una componente qualificata del sistema nazionale di ricerca e soccorso in mare (SAR). Grazie a personale addestrato e mezzi dedicati, i Vigili del Fuoco sono preparati per ogni emergenza acquatica. La presenza di questi presidi nautici offre un supporto aggiuntivo alle attività di sicurezza già garantite da stabilimenti balneari e Guardia Costiera, rivelandosi particolarmente importante nei periodi di massima affluenza di turisti e bagnanti.

L'intensificazione della collaborazione tra i comandi provinciali e la Guardia Costiera mira a rafforzare la copertura delle aree costiere più frequentate. Questo approccio integrato eleva il livello di sicurezza per residenti e visitatori durante l'estate. L'attivazione di tali presidi risponde all'esigenza di prevenire situazioni di rischio e di garantire interventi rapidi ed efficaci in mare, contribuendo a un'estate più sicura per tutti.