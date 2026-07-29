Nel 2025, i comuni della Calabria hanno registrato un incasso complessivo di 17,3 milioni di euro derivanti dalle multe per eccesso di velocità. Questi proventi sono stati rilevati attraverso l'utilizzo di autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di controllo elettronico. Un'analisi approfondita, basata sui rendiconti pubblici, ha rivelato che il comune di Villapiana, in provincia di Cosenza, si è distinto come leader regionale, incassando ben 6.990.889 euro nello stesso anno.

La classifica dei comuni calabresi con i maggiori introiti da sanzioni per eccesso di velocità vede al secondo posto Rocca Imperiale (Cosenza) con 2.821.595 euro, seguita da Simeri Crichi (Catanzaro) con 2.311.798 euro.

Tra le altre amministrazioni che hanno registrato incassi significativi figurano Trebisacce (910.587 euro), Tarsia (900.570 euro), Montepaone (780.327 euro) e Cassano all’Ionio (780.323 euro). Completano la top ten Spezzano Albanese (387.538 euro), Palmi (319.768 euro) e Paola (238.598 euro).

Villapiana: un primato che supera Milano

Il dato relativo a Villapiana assume una rilevanza notevole anche nel contesto nazionale. Nel 2025, il comune cosentino ha infatti superato persino Milano tra i centri non capoluogo per incassi derivanti dalle multe per eccesso di velocità. Villapiana ha registrato quasi sette milioni di euro, a fronte dei circa 6,95 milioni di euro incassati dal capoluogo lombardo nello stesso periodo, evidenziando un fenomeno di grande impatto economico locale.

Parallelamente a questi dati, si segnala che nel corso dell'estate 2025, la Calabria ha registrato un elevato numero di incidenti stradali. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, si sono verificati 905 sinistri con lesioni a persone, rappresentando il 29% del totale nazionale. Il picco si è avuto ad agosto, con 350 incidenti registrati.

La nuova normativa per gli autovelox e le sue implicazioni

A partire dalla mezzanotte tra l’11 e il 12 luglio 2026, è entrato in vigore un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a ridefinire le regole per l'omologazione degli apparecchi per il controllo elettronico della velocità. Questo provvedimento ha avuto come prima conseguenza la disattivazione immediata di circa 850 autovelox su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a circa un quinto del totale installato in Italia, in quanto non conformi ai nuovi e più stringenti requisiti di omologazione.

La misura è stata introdotta con l'obiettivo di garantire maggiore certezza normativa e trasparenza nell’utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità. La necessità di tale intervento è emersa anche a seguito di numerose pronunce della Corte di Cassazione, le quali hanno chiaramente distinto tra apparecchi semplicemente approvati e quelli che, invece, risultano effettivamente omologati. Il decreto si propone quindi di uniformare l’utilizzo degli autovelox e di regolamentarne l'installazione, assicurando la piena conformità alla normativa vigente e rispondendo alle critiche sollevate in passato riguardo la loro collocazione e finalità.