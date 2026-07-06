Il professor Vincenzo Spagnolo, docente del Dipartimento Interateneo di Fisica del Politecnico e dell'Università di Bari, è stato insignito in Brasile dell'Ippa award, un prestigioso riconoscimento internazionale. Il premio è destinato a scienziati, ingegneri e medici che hanno apportato contributi significativi e di impatto nel campo delle scienze e tecnologie fotoacustiche e fototermiche. La cerimonia di premiazione si è svolta durante l'International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena.

La motivazione del premio ha evidenziato come il professor Spagnolo abbia «fatto progredire la rivelazione fotoacustica risonante e consolidato la Qepas come tecnica ad altissima sensibilità per il rilevamento di gas in tracce nelle regioni del medio infrarosso e dei terahertz».

Le sue innovative soluzioni nella progettazione della Qepas hanno reso possibili applicazioni cruciali nel monitoraggio ambientale, nella sicurezza industriale e nella diagnostica biomedica. In particolare, il riconoscimento è stato attribuito per il suo contributo «alla scienza sullo sviluppo della spettroscopia fotoacustica al diapason di quarzo».

Progetti e Collaborazioni Scientifiche

Il docente barese ha illustrato diverse collaborazioni scientifiche attualmente in corso. In ambito medico, sono attive iniziative con il Centro specializzato in gastroenterologia Saverio de Bellis Irccs di Castellana Grotte, incentrate sulla ricerca sul tumore al colon-retto. È inoltre in fase di avvio una nuova collaborazione con l'Oncologico di Bari e il De Bellis per l'utilizzo di un microscopio a cascata quantica, recentemente acquisito e il primo del suo genere in Italia, destinato all'analisi di campioni biologici.

Per quanto concerne l'ambiente, il professor Spagnolo ha concluso il progetto 'Optimove', dedicato all'analisi della qualità dell'aria nell'area urbana barese, realizzato in partnership con il Centro Nazionale di Mobilità. Sul fronte della sicurezza, è in corso un importante progetto con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'Ippa Award e il Percorso di Ricerca

L'Ippa award viene conferito nell'ambito della conferenza internazionale ICPP, un appuntamento che riunisce i maggiori esperti di spettroscopia fotoacustica e fototermica a livello globale. Vincenzo Spagnolo è stato premiato nella categoria Junior Prize per il suo percorso di ricerca intitolato «My Journey in Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy: From Sensor Physics to Applications», sviluppato presso il PolySense Lab del Dipartimento Interateneo di Fisica, Politecnico e Università di Bari.

La spettroscopia fotoacustica al diapason di quarzo (Qepas) si conferma una tecnica avanzata e di fondamentale importanza per il rilevamento di gas in tracce, trovando applicazione in settori strategici come l'ambiente, la sicurezza e la medicina. Il prestigioso riconoscimento assegnato al professor Spagnolo sottolinea il ruolo di primo piano del laboratorio barese e dell'accademia pugliese nella ricerca internazionale su queste innovative tecnologie.