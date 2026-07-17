Un breve ma violento acquazzone si è abbattuto nelle ore precedenti l'alba su Milano e l'intera provincia, generando notevoli disagi, in particolare per la circolazione stradale. Le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire con urgenza in numerosi punti del territorio per la rimozione di rami e alberi caduti che ostruivano le carreggiate. La località più duramente colpita da questo fenomeno atmosferico risulta essere Pieve Emanuele, situata a circa dieci chilometri a sud del capoluogo lombardo, dove si sono concentrate molte delle segnalazioni.

Gli interventi dei vigili del fuoco nel Milanese

Nonostante l'intensità della perturbazione, non si sono registrati danni significativi a persone o alle principali strutture ed edifici. Tuttavia, la prontezza e l'efficacia degli interventi dei vigili del fuoco sono state fondamentali in diverse aree per garantire la sicurezza pubblica e il rapido ripristino della normale viabilità. Le operazioni hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza e la rimozione di alberi e grossi rami che, a causa della forza del vento e dell'acqua, erano precipitati sulle strade, creando ostacoli al traffico e rappresentando un potenziale pericolo per gli automobilisti e i pedoni.

Maltempo in Lombardia: il quadro regionale e la risposta d'emergenza

Il fenomeno meteorologico non ha interessato solo il Milanese. Dati regionali indicano che le intense piogge che hanno flagellato Milano e l'intera Lombardia hanno richiesto un impegno straordinario, con oltre duecento interventi complessivi dei vigili del fuoco distribuiti tra la serata precedente e le prime ore della mattina successiva. Nella sola provincia di Milano si sono concentrati ben sessanta interventi, evidenziando la gravità della situazione locale. Altre province hanno registrato un elevato numero di richieste di soccorso: Brescia con 43, Monza e Brianza con 20, Como con 33, Varese con 30, Bergamo con 26 e Lecco con 19.

Le principali criticità affrontate dalle squadre di emergenza hanno riguardato danni d’acqua e allagamenti di scantinati e sottopassi, la gestione di alberi pericolanti o caduti e le necessarie verifiche di stabilità di edifici e infrastrutture a rischio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato senza sosta per la messa in sicurezza di alberature, edifici e infrastrutture, per il prosciugamento di locali allagati e per la rimozione tempestiva di tutte le situazioni di pericolo causate dalle avverse condizioni meteorologiche. Un'azione preventiva importante è stata l'attivazione della vasca del Seveso di Milano, avvenuta intorno alle 23:55, per contenere l'ingente volume d'acqua. Attualmente, la situazione generale risulta essere sotto controllo, e le autorità non segnalano particolari criticità in atto, indicando un ritorno alla normalità dopo l'emergenza.