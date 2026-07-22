"Sei un criminale". Con queste parole il pm Alessandro Milita si è rivolto a Gaetano Manganelli durante la requisitoria del maxiprocesso sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per l'ex comandante della Polizia penitenziaria dell'istituto casertano, attualmente comandante del carcere di Salerno, la Procura ha chiesto una condanna a 14 anni.

L'accusa nei confronti di Manganelli

Secondo il pm Milita, Manganelli avrebbe avuto una condotta "furba", rimanendo lontano dai corridoi delle sezioni del reparto Nilo, dove i detenuti sarebbero stati picchiati, e restando invece nel proprio ufficio.

Nonostante ciò, per l'accusa l'ex comandante sarebbe responsabile, insieme al comandante Colucci per il quale sono stati chiesti 21 anni, di tutti i reati contestati: dalla tortura alla morte di Hakimi fino al depistaggio.

I detenuti e i provvedimenti disciplinari

Secondo Milita, Manganelli era a conoscenza delle violenze e delle sofferenze subite dai detenuti, in particolare dai 15 considerati facinorosi perché ritenuti i responsabili della protesta avvenuta la sera precedente al 6 aprile, nata dopo la positività al Covid di un detenuto.

Nei loro confronti Manganelli aveva avviato contestazioni disciplinari.

"Come fai a fare provvedimenti disciplinari per persone pestate, per dei poveracci che sai perfettamente essere stati pestati.

Lo trovi lei il termine - dice Milita girandosi verso Manganelli, presente in aula con il suo avvocato - io ho scritto aberrante, si può dire mostruoso. Lei lo sa, e lo moltiplichi per un miliardo".

Le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti

Il pm ha inoltre contestato a Manganelli la condotta tenuta durante le indagini e nel corso del processo.

Secondo Milita, l'ex comandante inizialmente avrebbe dichiarato di essere rimasto sempre nel suo ufficio, mentre successivamente avrebbe modificato la propria versione sostenendo di essersi spostato per occuparsi del trasferimento dei 15 detenuti.