Il 27 luglio 2026 segna una data cruciale per la ricostruzione del centro storico di Visso, con la consegna ufficiale del cantiere di Palazzo dei Priori. Questo intervento, di grande rilevanza, avvia concretamente i lavori per il miglioramento sismico e il recupero architettonico di uno dei simboli della comunità. L’opera, dal valore complessivo di 6,4 milioni di euro – di cui 4,4 milioni specificamente destinati alle lavorazioni – interessa la storica sede comunale e gli edifici privati ad essa aggregati, gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

Il progetto dettagliato prevede un profondo miglioramento sismico dell’intero complesso. Le azioni includono il consolidamento delle murature in pietra, il rafforzamento di solai, volte e coperture, e il recupero delle connessioni strutturali tra le diverse porzioni dell’edificio. Ogni fase sarà eseguita nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche, preservando l'identità del bene.

Il commissario straordinario Guido Castelli ha evidenziato come questa consegna rappresenti «l’avvio concreto della fase operativa della ricostruzione, restituendo fiducia ai cittadini». Un sentimento condiviso dalla sindaca Rosella Sensi, che ha definito la giornata «storica per Visso», sottolineando come, a dieci anni dal sisma, la ricostruzione entri finalmente nel vivo.

Il progetto include anche il trasferimento dell’archivio comunale, con adeguate misure di tutela per il prezioso patrimonio documentale.

Un elemento chiave che ha reso possibile l’apertura di questo cantiere è la recente realizzazione del tunnel di via Galliano. Questa struttura modulare metallica, lunga circa 60 metri e finanziata con circa 500 mila euro, garantisce il transito sicuro dei mezzi, evitando demolizioni lungo la strada e facilitando la gestione logistica delle operazioni in sicurezza.

Altri interventi e prossimi avvii a Visso

L'impegno per la rinascita del centro di Visso si estende oltre Palazzo dei Priori. Per il Palazzo dei Governatori è stato approvato un progetto di fattibilità da 6,8 milioni di euro, un passo fondamentale verso il suo recupero.

Per Palazzo Varano è in consegna il progetto esecutivo da 3 milioni, con avvio dei lavori previsto tra fine settembre e inizio ottobre. Per la Chiesa e Palazzo San Giacomo, un intervento da 5,8 milioni dovrebbe partire entro fine ottobre, completando un quadro di riqualificazione.

Palazzo dei Priori: storia, identità e sicurezza

L’intervento su Palazzo dei Priori si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione del centro storico di Visso. Questo complesso edilizio, di origine medievale, ha assunto nel corso dei secoli un ruolo centrale nella vita amministrativa e sociale della comunità, rappresentando un simbolo identitario.

Il progetto mira ad aumentarne la sicurezza e la capacità di resistenza a futuri eventi sismici, con attenzione alla tutela delle sue caratteristiche architettoniche e storiche. La struttura modulare metallica per la viabilità circostante consente l'esecuzione delle opere in condizioni di maggiore sicurezza, minimizzando l'impatto sul contesto urbano e sulla quotidianità.