Undici giovani del Viterbese sono i nuovi Facchini di Santa Rosa, entrando nella 'bianca schiera'. La selezione si è conclusa ieri pomeriggio alla chiesa della Pace, sede del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, con l'ultima 'prova di portata'. Cruciale per un posto sotto la Macchina di Santa Rosa, per il trasporto del 3 settembre.

Alla prova finale 31 aspiranti facchini hanno affrontato il test della cassetta da 150 chili. Il percorso è stato modificato: cinque giri in senso orario, anziché i tradizionali tre in senso antiorario. Il direttivo ha voluto questo 'stress test' per valutarne la preparazione fisica.

In serata, capofacchino Luigi Aspromonte, presidente Massimo Mecarini e i membri del consiglio hanno annunciato i nomi degli undici ragazzi che, il 3 settembre, saranno i nuovi facchini.

Prove e trasparenza

Le prove di portata si sono svolte presso la ex chiesa della Pace, coinvolgendo 41 aspiranti facchini (19-34 anni). Il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini, ha espresso soddisfazione: «Le prove dei nostri facchini che si sono svolte da giovedì scorso sono andate molto bene ed anche stamani, giornata dedicata agli aspiranti facchini, abbiamo avuto 41 aspiranti che hanno eseguito delle belle prove». Ciò sottolinea impegno e qualità dei candidati.

Il capofacchino Luigi Aspromonte ha ribadito che la selezione si basa esclusivamente sul merito.

«Qui entrano soltanto i migliori e il risultato dipende esclusivamente da loro», ha affermato Aspromonte. Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa ha respinto accuse e voci di irregolarità, enfatizzando trasparenza e tutela dell'immagine di questa tradizione.

Sodalizio e tradizione

Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa è l'ente responsabile di selezione e trasporto della Macchina di Santa Rosa, manifestazione rappresentativa di Viterbo. Ogni anno, la selezione avviene tramite rigorose prove di portata che testano forza fisica e resistenza, assicurando che solo i più preparati prendano parte all'evento. Il trasporto della Macchina di Santa Rosa si svolge il 3 settembre, data in cui la città celebra la sua patrona.