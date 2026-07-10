Momenti di grande paura si sono vissuti a bordo di un volo Ryanair, operato da Malta Air, partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Un grave incidente ha coinvolto l'aeromobile quando un motore si è rotto, scagliando frammenti che hanno colpito e danneggiato un finestrino. La situazione ha messo a serio rischio l'incolumità di un passeggero seduto accanto al finestrino, che ha rischiato di essere risucchiato fuori dall'aereo.

La prontezza degli altri viaggiatori a bordo è stata determinante: sono riusciti a trattenere l'uomo, che indossava la cintura di sicurezza, impedendo conseguenze ben più gravi.

L'episodio ha causato una depressurizzazione della cabina e l'immediata attivazione delle maschere per l'ossigeno, generando ulteriore apprensione tra i passeggeri.

A seguito dell'accaduto, il comandante ha preso la decisione di invertire la rotta e di effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto “Macedonia” di Salonicco. Un forte rumore aveva preceduto la rottura del finestrino. Il passeggero coinvolto, con parte del corpo che sarebbe rimasta all'esterno, è stato immediatamente trasferito in ospedale all'arrivo, dove gli è stata diagnosticata una lesione al collo. Altre quattro persone sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti.

Indagini sull'incidente e assistenza ai passeggeri

La compagnia aerea ha prontamente avviato le indagini per accertare le cause esatte che hanno portato al danneggiamento del finestrino e alla rottura del motore. I passeggeri sono rimasti all'aeroporto di Salonicco per il tempo necessario alle verifiche tecniche sull'aeromobile, ricevendo l'assistenza necessaria.

L'aeroporto “Macedonia” di Salonicco, uno dei principali scali della Grecia settentrionale, ha gestito l'emergenza secondo le procedure previste, garantendo un rientro sicuro e l'assistenza immediata ai passeggeri coinvolti. La scelta di rientrare in questo scalo ha permesso di fornire supporto medico e tecnico tempestivo.