Wael Al-Dahdouh, capo della redazione di Al Jazeera nella Striscia di Gaza, ha condiviso la sua toccante testimonianza e ha descritto la drammatica situazione vissuta dai giornalisti e dalla popolazione a Gaza. L'occasione è stata la 25ª edizione de Il libro possibile a Polignano a Mare, un evento sostenuto da Pirelli, dove il giornalista e il figlio quattordicenne Yehia, gravemente ferito in un attacco nel 2023, hanno ricevuto una lunga standing ovation da una platea commossa.

Durante il suo intervento, Al-Dahdouh ha evidenziato il tributo di sangue pagato dai reporter: "in poco meno di tre anni, sono stati uccisi finora negli attacchi israeliani 263 giornalisti, un numero impressionante, sono molti più di quanti ne sono morti durante la II Guerra mondiale o in Vietnam".

La sua tragedia personale è profonda: ha perso gran parte della sua famiglia – la moglie, due figli e due nipoti – in un bombardamento del 2023, avvenuto mentre era in diretta. Successivamente, un altro figlio, anch'egli reporter, è stato ucciso in un raid. Al-Dahdouh stesso porta i segni fisici di due attacchi subiti nel 2023 e nel 2024, con un tutore rigido all'avambraccio destro.

La condizione dei giornalisti a Gaza

Il giornalista ha descritto le estreme difficoltà e i pericoli che affrontano i cronisti nella Striscia. Ha spiegato che "indossare il giubbetto con scritto 'press' non assicura nessuna sicurezza, anzi quello ci ha trasformati in bersagli. Non esiste nessun luogo sicuro per un cronista a Gaza, come per il resto delle persone".

Ha inoltre sottolineato che la popolazione e i giornalisti vivono una vera e propria "apocalisse continua", una realtà senza paragoni in nessun altro luogo del mondo.

In risposta alle dichiarazioni dell'esercito israeliano, che etichetta i giornalisti uccisi nella Striscia come terroristi, Al-Dahdouh ha ricordato con dolore il figlio maggiore Hamza, anch'egli reporter: "Tra i reporter morti c'è anche il mio figlio maggiore, Hamza, che era un ragazzo d'oro, perbene, serio, bravo, competente. L'esercito israeliano ha messo fine alla sua vita e a quella di così tante altre persone, cancellando sogni, aspirazioni, progetti di futuro, stiamo vivendo un'ecatombe".

Appello alla responsabilità internazionale e il valore della testimonianza

Al-Dahdouh ha espresso profonda delusione per l'inerzia della politica internazionale: "Sentiamo la solidarietà che ci arriva dai popoli degli altri Paesi ma la politica a livello internazionale ha deluso moltissimo, ci aspettavamo molto di più". Ha lanciato un appello per il riconoscimento della gravità dei crimini commessi a Gaza e per maggiori pressioni politiche, argomentando che "se ci fosse stata un'azione unitaria per riconoscere che Israele sta commettendo dei crimini di guerra, forse si sarebbe potuta arginare questa violenza".

Il giornalista ha rievocato il tragico bombardamento del 2023 che gli ha strappato la famiglia: "Ero in onda, parlando di quell'attacco, non sapendo ancora che tra le vittime c'erano anche mia moglie, due miei figli e tanti altri miei famigliari".

Ha aggiunto con commozione: "Quando sono arrivato sul luogo, non ho potuto dare a mia moglie, il mio amore, un ultimo sguardo, perché il suo e gli altri corpi erano a brandelli". Ha chiarito che la sua scelta di testimoniare pubblicamente è un modo per onorare la memoria dei suoi cari e di tutte le vittime. Soprannominato "Al Jebel" (la Montagna) dalla popolazione di Gaza per la sua incrollabile capacità di resistere e narrare, Al-Dahdouh ha ribadito con forza che "raccontare non è solo informazione, ma resistenza e speranza di ricostruire".

Ha concluso con un messaggio di speranza e un richiamo all'azione: "quello che ci dà speranza è che la nostra voce possa arrivare al resto del mondo. L'ingiustizia non sarà infinita, prima o poi l'occupazione finirà", aggiungendo che "serve l'impegno per Gaza degli altri Paesi, perché sostenere questa causa vuole dire sostenere l'umanità, riguarda tutti".