Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha presieduto le celebrazioni a Chiavari e Cogorno il 6 luglio 2026. L'evento ha commemorato il ventesimo anniversario della scomparsa di don Nando Negri e l'ottantesimo di fondazione dell'Opera Diocesana "Villaggio del Ragazzo", un'istituzione che promuove e gestisce servizi educativi, socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro e la formazione professionale.

Accolto dal vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, e dal presidente dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini, don Paolo Zanandreis, e da una folta rappresentanza civile ed ecclesiale, il cardinale Zuppi ha ricordato don Nando Negri, sottolineando l'essenza del suo operato: "L’amore non ha confini e non è mai geloso.

Per lui accogliere una persona e restituirle piena dignità erano la stessa cosa. L’amore vede già ciò che può nascere e non si arrende alle difficoltà. È questo che continua a insegnarci oggi".

Eventi e commemorazioni al Villaggio del Ragazzo

Le celebrazioni centrali si sono svolte presso il Centro Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno, luogo simbolo dell'eredità di don Nando Negri e punto di riferimento per la comunità. La Santa Messa, presieduta dal cardinale Zuppi, ha sostituito l'assegnazione annuale del Premio Bontà. La presenza delle istituzioni civili e religiose ha evidenziato il valore della collaborazione tra comunità civile ed ecclesiale, ribadito da Zuppi: "La presenza delle istituzioni ci ricorda che la Chiesa vive nella città… questo legame custodisce una storia preziosa ma soprattutto ci aiuta a guardare avanti.

Non si tratta di spolverare fotografie del passato, ma di trovare radici capaci di generare nuovi frutti".

Il programma delle commemorazioni ha incluso la traslazione della salma di don Nando Negri. La sua sepoltura è stata traslata dal cimitero di Chiavari a una nuova collocazione nella cappella del Villaggio del Ragazzo, progetto dell'architetto Osvaldo Garbarino. L'iniziativa "Un fiore per don Nando" ha raccolto fondi per la nuova sepoltura e il prolungamento della cappella. La giornata si è conclusa in serata con il concerto-evento "Tra le note la sua voce", che ha visto esibirsi l'Orchestra Simon Boccanegra e il Coro Vocal Consort Genova. Con i solisti Irene Cerboncini (soprano), Alessandro Fantoni (tenore) e Linda De Bortoli (voce), e Alessandro Magnasco e Andrea Vulpani al pianoforte, la direzione musicale è stata affidata al maestro Francesco Gardella.

L'eredità e il ruolo del Villaggio del Ragazzo

Fondato nel 1946 da don Nando Negri, il Villaggio del Ragazzo è stato per ottant'anni un pilastro per l'accoglienza, la formazione e il sostegno di giovani e famiglie. L'Opera Diocesana continua a promuovere servizi essenziali, dall'educazione all'assistenza socio-sanitaria, contribuendo allo sviluppo della comunità. Don Paolo Zanandreis, presidente del Villaggio, ha ribadito l'importanza di ricordare il fondatore e di proseguire la sua opera a beneficio delle nuove generazioni, mantenendo viva la visione di un amore che "non ha confini e non è mai geloso".