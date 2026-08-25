Un uomo di settant'anni, residente ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scaturito dalla violazione di un precedente divieto di avvicinamento alla moglie, una misura cautelare che prevedeva anche l'applicazione di un braccialetto elettronico. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini che hanno portato a questo sviluppo sono state avviate a seguito di una denuncia presentata nel mese di maggio dalla persona offesa presso la Stazione dei Carabinieri locale.

La donna aveva dettagliato una serie di condotte persecutorie ripetute nel tempo da parte del coniuge. Queste includevano vessazioni, ingiurie, minacce e, in diverse occasioni, anche aggressioni fisiche. Sulla base degli elementi probatori raccolti dai militari, già nel mese di giugno era stata emessa una prima misura cautelare: il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, rafforzato dall'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Violazione del divieto e aggravamento della misura

Nonostante le chiare restrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, il settantenne ha disatteso il provvedimento. L'uomo si è infatti nuovamente avvicinato all'abitazione della moglie, contravvenendo esplicitamente al divieto di avvicinamento.

La tempestiva segnalazione della vittima è stata cruciale: ha permesso ai Carabinieri di intervenire prontamente e di effettuare le necessarie verifiche, confermando inequivocabilmente la violazione delle misure cautelari. Di fronte a tale inosservanza, gli elementi raccolti hanno spinto la Procura a richiedere un immediato aggravamento della misura. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha quindi valutato la situazione, disponendo la custodia del settantenne agli arresti domiciliari per garantire la tutela della vittima.

Il coordinamento delle forze dell'ordine e della giustizia

L'intero iter giudiziario, culminato con l'applicazione degli arresti domiciliari, è il risultato di un'attenta attività investigativa.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento e condotte con professionalità dai Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino. L'applicazione di misure cautelari come il divieto di avvicinamento, specialmente quando accompagnate da strumenti di controllo come il braccialetto elettronico, rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela delle vittime di condotte persecutorie. Tali dispositivi permettono di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, offrendo maggiore sicurezza e prevenendo ulteriori episodi di violenza o minaccia.