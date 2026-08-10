Un’impresa straordinaria è stata compiuta da un uomo di 92 anni, che ha scalato in bicicletta il Santuario di Sant’Anna di Vinadio, nel Cuneese. Noto come il santuario più alto d’Europa, si erge a 2.035 metri di altitudine nelle Alpi Marittime. La sua performance dimostra come passione e determinazione possano superare ogni limite.

Il coraggioso ciclista, residente a Cuneo, ha affrontato l’impegnativa salita al santuario. Il percorso, con un dislivello significativo, ha messo in luce la sua notevole resistenza e volontà. Molto frequentato dagli appassionati di ciclismo, il tragitto è noto per le sue pendenze impegnative e i paesaggi montani delle Alpi cuneesi.

Il Santuario di Sant’Anna di Vinadio è una meta di grande richiamo, religiosa e sportiva, attirando ogni anno numerosi pellegrini e ciclisti.

Il percorso alpino verso il Santuario

L’ascesa al Santuario di Sant’Anna di Vinadio parte dal comune di Vinadio e si estende per chilometri, con tratti che superano pendenze del 10%. È conosciuta tra gli appassionati di ciclismo per la sua difficoltà e per lo spettacolare panorama sulle montagne circostanti. Il santuario, a oltre duemila metri di quota, è raggiungibile a piedi o in bicicletta, rendendolo una destinazione privilegiata d’estate.

Il Santuario di Sant’Anna di Vinadio: fede e sport

Il Santuario di Sant’Anna di Vinadio è il santuario più alto d’Europa, con una posizione panoramica tra le vette delle Alpi Marittime.

Ogni anno, questo luogo sacro accoglie numerosi visitatori, tra cui pellegrini e sportivi. La sua fama è legata alla storia millenaria e alla tradizione di accoglienza per viaggiatori e ciclisti. L’eccezionale impresa dell’uomo di 92 anni si inserisce in questa lunga tradizione di sfide sportive e legame con questo luogo di culto.