Un inseguimento ad alta velocità sull'A24, durato circa quindici chilometri, ha portato al fermo di quattro giovani da parte della Polizia Stradale dell'Aquila. L'episodio si è verificato il 17 agosto 2026, quando un'automobile è stata notata procedere a velocità elevata all'altezza dello svincolo di Assergi, in direzione Roma. Nonostante l'intimazione dell'alt da parte degli agenti, il conducente ha simulato di fermarsi per poi ripartire bruscamente, tentando di sfuggire al controllo e dando il via a una fuga pericolosa, caratterizzata da manovre spericolate tra gli altri veicoli.

Dettagli dell'operazione e materiale sequestrato

La corsa si è conclusa presso la galleria San Rocco, dove due pattuglie sono riuscite a bloccare l'auto e i quattro occupanti. Durante il fermo, è emerso che ognuno era in possesso di una radio ricetrasmittente. Nell'abitacolo sono stati rinvenuti indumenti scuri, passamontagna, guanti, martelli, cacciaviti, frullini, smerigliatrici, una pinza pneumatica e un "halligan", strumenti tipicamente usati per effrazioni, sebbene impiegati anche dai soccorritori. Sono stati inoltre trovati circa ventimila euro in contanti. Le attrezzature sono risultate rubate da una caserma dei vigili del fuoco dell’Emilia e saranno restituite al comando competente. Il materiale, il denaro e l'automobile sono stati sottoposti a sequestro.

Accuse e normativa applicata

I quattro giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e possesso illecito di materiale da scasso. È stata inoltre contestata la nuova fattispecie prevista dall’articolo 192 del Codice della strada, relativa alla fuga dopo l’alt con pericolo per la circolazione. Questa operazione della Polizia Stradale sottolinea l'importanza del contrasto a comportamenti pericolosi e illeciti, garantendo la sicurezza stradale e il rispetto delle normative vigenti.