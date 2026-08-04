Un incendio ha coinvolto un autoarticolato questa mattina, poco dopo le 10, sull'autostrada A28. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra le località di Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro. Fortunatamente, l'incidente non ha causato feriti: il conducente del mezzo è riuscito a uscire prontamente dall'abitacolo e, con un rapido intervento, ha sganciato il semirimorchio prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, limitando così i danni.

A seguito dell'accaduto, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico dal personale di Autostrade Alto Adriatico.

Questa misura si è resa necessaria per consentire le operazioni di bonifica della carreggiata e per garantire la sicurezza degli automobilisti. Le segnalazioni di numerosi utenti in transito hanno allertato i Vigili del Fuoco di Pordenone, che sono intervenuti tempestivamente con un'autobotte, supportati da una squadra giunta da Conegliano. All'arrivo dei soccorsi, il rimorchio era già irrimediabilmente danneggiato. Nonostante ciò, il rogo è stato posto rapidamente sotto controllo e sono tuttora in corso le operazioni di smassamento e spegnimento. L'efficacia dell'intervento ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione adiacente alla carreggiata, scongiurando ulteriori pericoli.

Sul posto è presente anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

Intervento dei soccorsi e ripristino della sicurezza

L'azione tempestiva del conducente del camion è stata fondamentale per contenere l'entità dell'incidente, permettendo di mettere in sicurezza il mezzo e di limitare i danni prima dell'arrivo delle squadre di soccorso. Le operazioni di bonifica della carreggiata sono state considerate indispensabili per assicurare il completo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della normale viabilità. La sospensione del traffico nel tratto coinvolto ha garantito lo spazio e il tempo necessari per l'esecuzione delle operazioni tecniche e di pulizia, volte a rimuovere ogni residuo pericoloso dalla strada.

La gestione delle emergenze sull'A28

L'autostrada A28 Conegliano-Portogruaro è sotto la gestione di Autostrade Alto Adriatico, la società responsabile della manutenzione, della sicurezza e della gestione operativa dell'intero tratto. In situazioni di emergenza come quella odierna, la società interviene prontamente, coordinando le proprie risorse con quelle delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Questa sinergia è cruciale per garantire la sicurezza degli utenti, la tempestiva risoluzione delle criticità e il rapido ripristino della piena funzionalità della rete autostradale, minimizzando i disagi per il traffico.