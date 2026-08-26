La ricostruzione post-sisma nelle Marche sarà considerata conclusa solo quando le comunità colpite avranno ritrovato una piena normalità economica e sociale, insieme alla capacità di progettare il proprio futuro. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenendo a un confronto sul tema al Meeting di Rimini.

All'incontro hanno partecipato anche il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, e l'amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Antonella Baldino.

Acquaroli ha sottolineato che il mero completamento dei cantieri, pur essendo un passo fondamentale, non è sufficiente a ristabilire la normalità. “Dobbiamo considerare terminata la ricostruzione quando quelle comunità avranno ritrovato la normalità economica, la normalità sociale e anche la capacità di poter elaborare quello che sarà il loro futuro”, ha affermato il presidente.

È stato evidenziato come il terremoto abbia colpito territori che già prima del sisma affrontavano sfide quali lo spopolamento e la carenza di infrastrutture strategiche. Per questo, la ricostruzione deve diventare un’occasione per restituire fiducia e consapevolezza alle comunità locali.

La ricostruzione come leva di sviluppo e valorizzazione

Durante il dibattito, Acquaroli ha ribadito che la ricostruzione rappresenta un'opportunità per riscoprire e valorizzare l'immenso patrimonio locale. Questo include la bellezza del paesaggio, la ricchezza della gastronomia, l'eccellenza dell’artigianato, la cultura, la spiritualità e, in particolare, i borghi storici. “Questi territori hanno una forza enorme, ma spesso non ne sono consapevoli. La vera sfida è far comprendere la loro importanza, la loro bellezza e la loro forza”, ha spiegato il presidente, indicando la necessità di un rilancio dei territori che vada oltre la semplice riparazione strutturale.

I dati aggiornati sulla ricostruzione nelle Marche

A dieci anni dal sisma che ha devastato l’Appennino centrale, la Regione Marche ha fornito un quadro dettagliato dei progressi compiuti. Sono stati avviati oltre 14.300 cantieri, di cui 8.822 sono già stati conclusi. I contributi concessi ammontano a 8,8 miliardi di euro, con 5,9 miliardi già liquidati. La ricostruzione privata ha superato il 60% nella regione, una percentuale che rappresenta circa il 60% del totale nell’intera area del cratere. Negli ultimi tre anni, il 70% delle risorse liquidate per la ricostruzione privata dell’intero cratere è stato erogato.

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, sono programmati 1.872 interventi per un valore complessivo superiore a 2,5 miliardi di euro.

Tra questi, Acquaroli ha menzionato specificamente il progetto di messa in sicurezza e ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto, definendolo “unico al mondo”. Il presidente ha inoltre richiamato l'importanza della Zona Economica Speciale (ZES) come strumento chiave per attrarre nuove opportunità di sviluppo economico. La collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte – Governo, Commissario Straordinario, Regione, Ufficio Speciale, Comuni e professionisti – è stata sottolineata come essenziale per garantire l'accelerazione e la qualità degli interventi. “C’è ancora tanto lavoro da fare”, ha concluso Acquaroli, ribadendo l'impegno costante verso le comunità colpite.