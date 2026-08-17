È scomparso il 17 agosto 2026 Davide Francesco D'Amico, pioniere dei trapianti di fegato. Storico direttore del Dipartimento di chirurgia generale e trapianti d’organo dell’Università di Padova, D'Amico ha lasciato un'impronta indelebile nella trapiantologia epatica. A Padova, il 23 novembre 1990, fu eseguito il primo trapianto di fegato nel nordest d’Italia, segnando una svolta cruciale per la medicina regionale e nazionale.

Il cordoglio dell'Ateneo e dei colleghi

La rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, ha annunciato la scomparsa, definendo D'Amico per l'ateneo «un grande maestro della chirurgia e protagonista di una stagione straordinaria della medicina».

Ha evidenziato il suo ruolo di pioniere della trapiantologia epatica, capace di unire capacità clinica, ricerca e una visione della medicina basata sul lavoro di squadra e sul dialogo tra competenze diverse.

Anche Umberto Cillo, direttore dell’Unità di Chirurgia epatobiliare e del Centro trapianti di fegato presso l’Università di Padova, ha ricordato D'Amico come «una icona straordinaria, incarnando la figura del chirurgo generale a tutto tondo». La sua versatilità si estendeva a endocrinochirurgia, chirurgia toracica, del colon-retto, del fegato e del pancreas, oltre al trapianto di fegato. «Si perde soprattutto un caposcuola dal carisma coinvolgente, un promotore di sviluppo e comunicatore eccellente, ricoprendo le cariche più prestigiose nella comunità chirurgica italiana», ha aggiunto Cillo, sottolineando la profonda eredità professionale e umana lasciata dal professore.

L’eredità nella trapiantologia e nella formazione

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso il cordoglio delle istituzioni regionali, ricordando D'Amico per aver unito competenza, ricerca, capacità chirurgica e una straordinaria attenzione alla formazione delle nuove generazioni. «Oltre ai risultati scientifici e professionali resta soprattutto il valore umano di un medico e di un maestro che ha formato generazioni di professionisti, contribuendo a restituire speranza e possibilità di vita a tantissime persone», ha dichiarato Stefani.

Il percorso di D'Amico all’Università di Padova ha reso l'ateneo un punto di riferimento nazionale e internazionale nella trapiantologia epatica. La sua attività ha lasciato un segno profondo nella comunità scientifica e nella formazione medica, consolidando la reputazione della scuola padovana nei trapianti d’organo.